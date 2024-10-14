"تطوير مصر".. 10 سنوات من الإبداع والقيمة المضافة والجودة سر النجاح

عالم من الخيال .. مشاهد طبيعية تكونت بسحر الخيال ممزوجة بكافة معالم الرفاهية

لا نقدم مشاريع عقارية، بل نخلق مجتمعات تحمل قيمة تثري حياة عملائنا بالرفاهية

6 مشروعات كبرى في مراحل مختلفة من التطوير والتخطيط في أنحاء مختلفة من الجمهورية

نستهدف نقل تجربة «تطوير مصر» إلى الأسواق الخارجية

لديها خطة طموحة للتوسع فى السوق السعودى خلال السنوات الخمس القادمة

إعادة صياغة خارطة التنمية الحضرية في مصر.. هدفنا

«عوالم خيالية في قلب الحياة العادية في مواقع حيوية.. مشاهد طبيعية تكونت بسحر الخيال ممزوجة بكافة معالم الرفاهية التي تفوق حد التوقعات.. أنها عوالم شركة تطوير مصر للتطوير العقارى»

خطت تطوير مصر بخطوات ثابتة في سوق العقارات من خلال إقامة وجهات عقارية في مواقع جغرافية متنوعة؛ مثل العين السخنة والساحل الشمالي والقاهرة الجديدة ومدينة الشيخ زايد الجديدة، وتمكنت من ترك بصمة متميزة في تلك المناطق. وضعت الشركة نموذج مثالي في السوق العقاري من خلال رؤيتها الطموحة لإنشاء مجتمعات مستدامة وذكية.

يكشف د. أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ شركة تطوير مصر، سر نجاح الشركة فيقول: « : ثلاثة أشياء نركز عليها ولا يمكن التنازل عنها، تمثل قيمتنا ورؤيتنا وسر نجاحنا، وهى القيمة المضافة، والإبداع، والجودة». وأضاف لا نقدم مشاريع عقارية فحسب، بل نخلق مجتمعات تحمل قيمة تثري حياة عملائنا بالرفاهية والمتعة والراحة وتحقق لهم أسمى أهدافهم بسهولة تامة، مع المحافظة على أعلى درجات الجودة والدقة المتناهية في عمليات التشييد.

نالت تطوير مصر خلال مسيرتها جوائز متميزة من كيانات عالمية مشهود لها دوليًا، كما ساهمت الشركة في إعادة صياغة خارطة التنمية الحضرية في مصر.

تحتوي المحفظة الاستثمارية لتطوير مصر على 6 مشروعات كبرى في مراحل مختلفة من التطوير والتخطيط في أنحاء مختلفة من الجمهورية. وتتمثل هذه المناطق في منطقة البحر الأحمر: مشروع "المونت جلالة"، ومنطقة الساحل الشمالي الغربي: مشروع "فوكا باي" ومشروعي "دي باي"، و"سولت"، ومنطقة شرق القاهرة: مشروع "بلومفيلدز"، ومنطقة غرب القاهرة: مشروع "ريفرز"، في الشيخ زايد الجديدة، وبذلك تمكنت شركة تطوير مصر من وضع بصمتها في جميع الأماكن الاستراتيجية في السوق العقاري المصري.

لدي تطوير مصر محفظة كلية للأراضي بمساحة 7.4 مليون متر مربع في 6 مشروعات في ب4 مناطق تضم 34 ألف وحدة سكنية، وحققت مبيعات تراكمية وصلت إلى 73 مليار جنيه، وعدد عملاء بلغ 15500 عميل، حسبما قال د. أحمد شلبي، وأضاف أن إجمالي المساحة البنائية المباعة بلغت 2.1 مليون متر مربع، وسلمت أكثر من 3700 وحدة في مشروعات فوكا باي والمونت جلالة ودي باي وبلومفيلدز.

وقال أن خطة العام الحالى تستهدف الوصول بالمبيعات إلى 32 مليار جنيه، حققت منها الشركة خلال النصف الأول إلى نحو 21 مليار جنيه، وبلغ عدد الوحدات المباعة في النصف الأول من العام الجاري 1650 وحدة، مشيرا إلى أن أكثر من 75% من المبيعات المحققة في العام الجاري كانت لعملاء من خارج مصر، وتستهدف تسليم 2000 وحدة خلال 2024، مع ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه.

حصد مشروع الشركة المونت جلالة العين السخنة، على الجوائز العالمية، وتم إطلاق المشروع عام 2015، بموقع متميز بالقرب من مدينة الجلالة، ومحور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة. يتميز المشروع بتصميماته الفريدة والمستوحاة من مدينة بورتو فينو الإيطالية، تم نحت المشروع بالكامل في جبال الجلالة.

يمتد المشروع على مساحة 2.5 مليون متر مربع (535 فدانًا). تبلغ عدد وحدات المشروع حوالي 10,000 وحدة بما في ذلك غرف وشقق فندقية تم تصميمها بمفاهيم مبتكرة لتناسب روح المشروع. كما ينفرد المشروع بأول كريستال لاجون مقامة على الجبل في العالم، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة التجارية والترفيهية.

كما تم إطلاق مشروع فوكا باي عام 2015 بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي «الجزيرة الطبيعة الخلابة» على مساحة مليون متر مربع (220 فدانًا). يتميز المشروع بتصميم هندسي فريد يجعل كل وحدة في المشروع تطل على مسطحات مائية من خلال الشاطئ الذي يمتد على حوالي 800 متر أو الكريستال لاجون. يضم المشروع 2500 وحدة بما في ذلك مجموعة فنادق مصممة بمفاهيم مبتكرة وغير مسبوقة تضم غرف وشقق فندقية، ذلك بالإضافة إلى الأنشطة الخدمية والترفيهية مثل المطاعم والأنشطة المائية وغيرها.

وفى عام 2018 إطلاق مشروع بلومفيلدز عام 2018 في مدينة مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة، والتي تقع بين الجولدن سكوير في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة على مقربة من شارع التسعين والجامعة الامريكية بالقاهرة ومحطة قطار العاصمة الإدارية. يتميز المشروع أيضا بموقع استراتيجي، كما يبعد 45 دقيقة فقط عن العين السخنة، ويمكن الوصول إليه بسهولة من خلال الطريق الدائري الأوسطي والدائري الإقليمي. قام بوضع المخطط العام للمشروع المهندس المعماري الإيطالي/جيانلوكا بيليفو وشركاه، بالتعاون مع المهندس المصري العالمي/ رائف فهمي.

بلومفيلدز هو مشروع متعدد الاستخدامات ويُعد أول مشروع للسكن الدائم لشركة تطوير مصر. يضم المشروع حوالي 10700-12000 وحدة، على مساحة 415 فدانًا (1.7 مليون متر مربع). تم تقسيم الوحدات في المشروع إلى وحدات سكنية وتجارية وإدارية بالإضافة إلى المرافق الترفيهية على مساحة 325 فدانًا، بالإضافة إلى 90 فدانًا أخرى مخصصة لتصبح منطقة تعليمية لتضم مدارس دولية وفروع لجامعات دولية مثل جامعة نيوجيرسي للتكنولوجيا (NJIT) في أمريكا، ومدرستين لنارمر أمريكان كوليدج. كما يضم المشروع GEN@Bloomfields، أول مركز لريادة الأعمال والابتكار في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت إدارة الشبكة الدولية لريادة الأعمال GEN.

وفى عام 2021 تم إطلاق مشروع «دي- باي» بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالي استثمارا لنجاح تطوير مصر في مشروعها الرائد فوكا باي. يمتد المشروع على مساحة 845 ألف متر مربع (200 فدان). يضم دي-باي حوالي 1800-2000 وحدة تتراوح بين الشاليهات والفيلات والشقق فندقية جميعها تطل على مسطحات مائية، إما من خلال الشاطئ الذي يبلغ طوله حوالي 800 متر أو من خلال اللاجون.

تم تسليم أكثر من 100 وحدة على البحر مباشرة، إلى جانب تشغيل بحيرتين بالمشروع على مساحة إجمالية 2600 متر مسطح. تم تقديم خدمات الإيجار خلال الفترات التي لا يشغلها ملاكها، حيث تعاقدت شركة تطوير مصر مع Lemon spaces والتي قدمت باقة متنوعة من الخدمات المتعلقة بالإيجار لتحقيق عائد دوري مرتفع للسكان، وفي الوقت نفسه الحفاظ على صيانة الوحدة، وبذلك تكون وفرت تجربة متكاملة للسكان تشمل خدمات (السداد-الفرش- الإيجار). بجانب إطلاق أكاديمية "Sports Society "، والتي تتضمن معسكرات تدريبية وأنشطة رياضية تناسب مختلف الأعمار، تقام بالتعاون مع مدربين محترفين عالميين بمختلف الألعاب الرياضية، تحت إدارة شركة "Dynamo Sports Management".

أما مشروع ريفرز – زايد الجديدة فيقام على مساحة 100 فدان بغرب القاهرة، ويتميز المشروع بتخصيص جزء كبير من المساحات الخضراء والمسطحات المائية؛ يضم المشروع حوالي 700-1200 وحدة، لتضمن لكل وحدة في المشروع إطلالة على المناظر الطبيعية والواجهات المائية عبر تصميم فريد للأنهار المتشابكة والحدائق المركزية.

استوحي ريفرز تصميمه من العمارة المعاصرة، حيث يمتزج جمال الطبيعة مع المباني؛ في امتداد المنازل على طول الأنهار محاطة بالمساحات الخضراء يعكس الشعور بالهدوء والصفاء والسعادة. يقع ريفرز في موقع متميز بقلب مدينة زايد الجديدة، على بعد 3 دقائق فقط من مطار سفنكس الدولي، و12 دقيقة من الشيخ زايد، و35 دقيقة من وسط المدينة، كما يتيح المشروع الوصول المباشر إلى محور الضبعة - روض الفرج وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي وطريق دهشور والمحور.

ويعد مشروع سولت أكثر من مجرد وجهة صيفية مميزة على طريق الإسكندرية- مطروح، حيث تمتد على مساحة 300 فدان في الساحل الشمالي. يتضمن مشروع سولت واجهة شاطئية خاصة على ارتفاع 850 مترًا ويضم المشروع حوالي 5900-6000 وحدة، فوق المياه وتحته. سولت عالم خاص قام بتصميمه المهندسين المعماريين الإيطاليين المشهود لهم جيانلوكا بيلفو وشركاه، ويقدم مرسى على مستوى عالمي، ومنطقة تجارية، تتضمن عدد من المطاعم والكافيهات المطلة على المياه بإطلالات آسرة وفندق Bungalow Hotel من فئة الخمس نجوم، والاستمتاع بأماكن إقامة فائقة النقاء، وعلاجات المجددة للحيوية.

يعود د. أحمد شلبي ليؤكد أن شركة تطوير مصر تتميز في استراتيجيتها الشاملة على التركز علي الحلول المتكاملة المتمثلة في جودة البناء والتصميم والهندسة المعمارية الفريدة والمناظر الطبيعية الخلابة وتنوع وسائل الراحة، إليجانب التميز في التصميم والابتكار والاستدامة، وتفرد بتطوير مجتمعات مستدامة وذكية وسعيدة صديقة للبيئة من كل الجوانب ولذلك تعاونا مع كبرى الشركات ومقدمي الخدمات في العالم لتقديم تجربة مختلفة في هذا الإطار تشمل مختلف جوانب الحياة وتعتمد بشكل أساسي علي استخدام التكنولوجيا.

يضيف د. أحمد شلبي وضعنا استراتيجية ترتكز على العمل على أن يصبح نموذج عمل شركة تطوير مصر الخاص بتطوير المشروعات العقارية (Real Estate Development Model) نموذج ناجح ومعتمد تحتذي به الشركات على خارج مصر وداخلها، وحصول الشركة على شهادات تقييم الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وأن تصبح الشركة وجهة واعدة للاستثمارات من قبل المستثمرين بكافة أنواعهم، وأن يصبح مشروع المونت جلالة وجهة سياحية عالمية، وتحويل المدينة الجامعية في مشروع بلومفيلدز لوجهة لاستقطاب الطلاب في مصر ومن خارجها.

وكشف عن إن الشركة تستهدف التوسع فى الأسواق الخارجية خاصة السعودية وليبيا والعراق وسلطنة عمان.مشيرا إلى أن هناك دراسات جدية فى الوقت الحالى لكافة الفرص الاستثمارية المتاحة بدولتى ليبيا والعراق.

وأوضح أن الشركة تركز فى الوقت الحالى على مشروع السعودية، وهو عبارة عن مشروع عمرانى متكامل مع شركة نايف الراجحى الاستثمارية، ويضم وحدات سكنية، وتجارية، وإدارية، ومناطق خدمية. وقال لديها خطة طموحة للتوسع فى السوق السعودى خلال السنوات الخمس القادمة، وتكرار التجربة من خلال مشروعات جديدة سواء بالشراكة مع الجهات الحكومية، أو القطاع الخاص.

أما على المستوي الداخلي، فيشير د. أحمد شلبي إلى أن الشركة تولى أولوية لاكتساب موظفي الشركة لخبرات وتجارب عالمية، وحصول فريق قيادة شركة تطوير مصر على شهادة تقييم الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).