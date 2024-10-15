رئيس جامعة أسيوط يناقش خطة العمل لتطوير وتحديث نظم المعلومات الجامعية

ناقش الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية؛ في اجتماع افتراضي عبر شبكة الإنترنت، اليوم، مع مسئولي العمل بمركز تقنية المعلومات والاتصالات، بجامعة المنصورة؛ تطوير، وتحديث العمل بنظم المعلومات الجامعية، بجامعة أسيوط الأهلية، تحت إشراف الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية.

شهد الاجتماع حضور؛ الدكتور حسن الهواري مستشار رئيس الجامعة لشؤون نظم المعلومات الجامعية، ودعم اتخاذ القرار، والدكتور دويب صابر المستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتور طارق كمال المشرف على مركز المعلومات بجامعة أسيوط الأهلية، والأستاذ مصطفى حسن أمين الجامعة الأهلية، وقيادات العمل الأكاديمي والإداري بجامعة أسيوط الأهلية.



وأوضح الدكتور المنشاوي؛ إنه تم الاستماع إلى العرض المقدم من مركز تقنية المعلومات والاتصالات بجامعة المنصورة، وتقديم برنامج إلكتروني متطورًا؛ لخدمة جامعة أسيوط الأهلية، ووضع إطار لنظام المعلومات الجامعي؛ يهدف إلى ميكنة نظام العمل بإدارة شئون الطلاب، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة؛ لتخزين، وإدارة بيانات الطالب، وسجلات التاريخ الأكاديمي، وتسجيل المواد الدراسية، وكذلك إدارة أعمال الامتحانات، ورصد درجات الطلاب، وأعمال الكنترول؛ وذلك لتلبية الاحتياجات التعليمية المتطورة، وميكنة كافة قطاعات العمل بجامعة أسيوط الأهلية.

وأوضح الدكتور المنشاوي: إن جامعة أسيوط الأهلية تسعى إلى اتخاذ عدد من الخطوات، والإجراءات بالتعاون مع المؤسسات، والهيئات العلمية؛ لتطوير منظومة العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بها، مؤكدًا على ضرورة إسراع الخطى؛ من أجل تحقيق التوجه إلى مسار التحول الرقمي الشامل في كافة مجالات العمل الإداري، والأكاديمي بجامعة أسيوط الأهلية، مع الإفادة بما قدمته جامعة أسيوط الحكومية من تجربة ناجحة في مجال رقمنة العمل بأغلب المجالات الإدارية، والتعليمية؛ بمختلف قطاعاتها.

وأشاد الدكتور نوبي محمد حسن؛ بحرص القيادة السياسية على تشجيع كافة مؤسسات الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتطبيق التحول الرقمي بشكلٍ شامل، وهو ما سعت جامعة أسيوط الأهلية على الالتزام به؛ فيما تم تطبيقه من إجراءات التنسيق، وقبول الطلاب الجدد، والذي تم إجراء جميع مراحلها إلكترونيًا؛ بما حقق أقصى درجات الدقة، والشفافية، وتمت المفاضلة بين الطلاب على أساس المجموع فقط؛ بما نجح في توزيع الفرص المتاحة بعدالة، وحيادية؛ رغم كثافة الطلاب المتقدمين.

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