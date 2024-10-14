هجوم جولاني يُشعل الغضب.. نتنياهو يهدد بضربات أعنف في لبنان

زار رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، اليوم، موقع قاعدة جولاني العسكرية، بعد تعرضها لهجوم من قبل حزب الله باستخدام طائرة بدون طيار ثقيلة، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجنود.

خلال زيارته، أكد نتنياهو استمراره في العمليات العسكرية ضد حزب الله، مشيرًا إلى أن القتال سيستمر حتى يتم تحقيق أهدافهم. عقب انتهاء زيارته للقاعدة، توجه مباشرة إلى المستشفيات لتفقد الجرحى الذين أصيبوا جراء الهجوم.

في كلماته أمام الجنود، قدم نتنياهو تعازيه لعائلات الجنود الذين فقدوا حياتهم خلال الهجوم، مشددًا على تقدير الحكومة لتضحياتهم، وأكد أن الجرحى يمثلون جزءًا من روح الصمود والإصرار لتحقيق النجاح في المواجهة المستمرة ضد إيران وحلفائها.

كما أشار نتنياهو إلى استعداده لتوسيع نطاق العمليات العسكرية إذا لزم الأمر، بما في ذلك استهداف مناطق في لبنان، رافضًا الالتزام الكامل بالطلب الأمريكي بتجنب توسيع القصف ليشمل العاصمة بيروت. وأكد في حديثه أن الضربات ضد حزب الله ستتواصل دون توقف، مستهدفًا مواقعهم في مختلف المناطق اللبنانية وفقًا لما تقتضيه الحاجة الميدانية.