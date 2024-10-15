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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تشييع جنازة "أحمد" الضحية الثالثة بحادث قطار المنيا

جنازة ضحية قطار المنيا
جنازة ضحية قطار المنيا
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شيع أهالي قرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، جثمان أحد أبنائها "أحمد جلال النوري" 24 عاما، الذي لقي مصرعه في حادث قطار المنيا، إلى مثواه الأخير بمقابر القرية، حيث أدى المئات من الأهالي صلاة الجنازة عليه.

وجرى العثور على جثمان المتوفي قبالة مركز سمالوط والذي يقع على مسافة 25 كيلو متر شمال قرية ماقوسة ومدينة المنيا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمالوط، وجرى إبلاغ أسرته التي كانت منتظرة في موقع الحادث للتوجه إلى هناك، تمهيدًا لإنهاء إجراءات النيابة العامة ونقله إلى مسقط رأسه والدفن بالقليوبية.

يذكر أنه مساء أمس وصل لمنطقة الحادث أسرة "أحمد جمال محمد" يُقيم محافظة القليوبية، وأكدوا أنه مفقود التواصل معه منذ صباح اليوم، خاصة أنه كان يؤدي خدمته على متن القطار، ويأتي ذلك عقب الإعلان عن انتشال جثتين لكلًا من: رمضان محمد النادي، من أبناء محافظة الفيوم، وحامد مصطفى، من أبناء القليوبية، وإصابة 22 آخرين.

وشهدت محافظة المنيا بالأمس وقوع حادث اصطدام جرار بقطار النوم رقم 1087 المتجه من أسوان إلى القاهرة، أمام قرية ماقوسة، ما أدى إلى سقوط عربتين في ترعة الإبراهيمية، وأعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان رسمي أنها قامت بإرسال أوناش طوارئ لفصل العربات المتضررة واستكمال القطار رحلته. ووجّه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسباب الحادث.

فيما أسفر الحادث عن وفاة شخصين وتم انتشال الثالث اليوم، وإصابة 22 آخرين، ونُقلت جثامين الضحايا إلى مستشفى المنيا العام، وجرى تسليمها لذويهم ليلًا.

جنازة أحمد ضحية قطار المنيا

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