رئيس جامعة أسيوط يشيد بفريق طبي بمستشفى الأطفال الجامعي لنجاحه في إجراء عملية زرع للمريء لطفل

أعلنت جامعة أسيوط، عن نجاح فريق طبي في مستشفى الأطفال الجامعي، في إجراء عملية زرع مريء لطفل يبلغ من العمر عام، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور ياسر فاروق مدير المستشفى، والدكتور إبراهيم أستاذ جراحة الأطفال ورئيس القسم.

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ الفريق الطبي، لنجاحه في إجراء هذه العملية الجراحية الحرجة، والخطيرة، مشيدًا بكفاءة، وتميز الكوادر الطبية بمستشفيات جامعة أسيوط من أطباء، وتمريض، موضحًا: إن هذا النجاح إضافة جديدة إلى سجل نجاحات مستشفيات جامعة أسيوط.

وأوضح الفريق الطبي؛ إن الحالة تمثلت لطفل رضيع مولود بعيب جسيم في المرئ، والقصبة الهوائية، وتمت إجراء جراحة له عقب الولادة مباشرة؛ ليتم عمل أنبوبة تغذية من المعدة مؤقتة، وذلك لوجود نقص فى أنسجة المريء؛ مما تسبب في حدوث سد بين الفم والمعدة، وتمت متابعة الطفل؛ حتى بلغ من العمر عامًا؛ ليقوم الفريق الطبي بعد ذلك؛ بإجراء جراحة دقيقة له ؛ لزراعة المرئ -باستخدام المعدة-ليتمكن الطفل من استخدام فمه للشرب والبلع لأول مرة منذ أن ولد بعمر عام.

جدير بالذكر؛ أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية الجراحية بنجاح، جاء تحت إشراف الدكتور محمود محمد مصطفى، والدكتور محمد عبدالقادر عثمان، وضم أساتذة جراحة الأطفال، وهم: الدكتور أحمد جمال الشويمي مدرس جراحة الأطفال، والطبيب أحمد ماهر المدرس المساعد بجراحة الأطفال، والدكتور حسين إبراهيم فرح المدرس بجراحة الأطفال، والطبيب أحمد كامل المدرس المساعد بجراحة الأطفال، والطبيب أحمد علي، والطبيب نور الدين علي الطبيبين المقيمين، كما ضم فريق عناية الأطفال الدكتورة عزة الطيب، والدكتورة نهلة سامح عبدالعليم، والدكتور ة جيهان محمد جلال، ومن فريق التخدير؛ الدكتورة هالة سعد عبدالغفار رئيس قسم التخدير، والدكتورة وسام نشأت، والدكتور حسن مصطفى المدرس المساعد بقسم التخدير، وقد وجه الفريق الطبي؛ الشكر لهيئة التمريض.

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