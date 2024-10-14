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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية في سوريا

انفجارات داخل قاعدة
انفجارات داخل قاعدة أمريكية قي دير الزور
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أفادت تقارير إعلامية سورية بوقوع سلسلة انفجارات قوية شمال شرق دير الزور، قرب موقع حقل الغاز "كونيكو"، حيث تعرض الحقل لهجوم باستخدام قذائف صاروخية.

وتوجد في هذا الموقع قاعدة عسكرية أمريكية تتعرض لهجمات متكررة، تنفذها مجموعات مسلحة في سوريا والعراق، التي تبرر هذه الهجمات بأنها تأتي تضامنًا مع الوضع في غزة ولبنان.

في حادث سابق خلال الأسبوع الماضي، تمكنت أنظمة الدفاع الجوي في القاعدة الأمريكية بريف دير الزور من اعتراض صاروخ كان يستهدف موقع القاعدة في معمل "كونيكو"، وذلك في محاولة للهجوم على هذه المنشأة العسكرية.

 

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