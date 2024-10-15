بالصور.. شاهد آخر استعدادات المنتخب الوطني قبل مباراة موريتانيا بتصفيات إفريقيا

نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم، آخر صور لاستعدادات بعثة المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، حيث قامت البعثة اليوم الإثنين، باختتام تدريباتها على ملعب "شيخا ولد بيديا" بموريتانيا وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الإياب بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقامت البعثة بالتدريب على أرض الملعب بموريتانيا، وذلك للتأهيل على اللعب على النجيل الصناعي، وهو ما تم أيضًا قبل سفر البعثة على ملعب زد بالتجمع الخامس، لكونه ملعب نجيل صناعي ويتمتع بمواصفات عالمية.

وعزز المنتخب صدارته لترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وذلك عقب فوزه على نظيره الموريتاني 2 / صفر، الجمعة الماضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات.

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