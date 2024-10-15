ads
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالصور.. شاهد آخر استعدادات المنتخب الوطني قبل مباراة موريتانيا بتصفيات إفريقيا

جانب من استعدادات
جانب من استعدادات المنتخب الوطني قبل مباراة موريتانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم، آخر صور لاستعدادات بعثة المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، حيث قامت البعثة اليوم الإثنين، باختتام تدريباتها على ملعب "شيخا ولد بيديا" بموريتانيا وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الإياب بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقامت البعثة بالتدريب على أرض الملعب بموريتانيا، وذلك للتأهيل على اللعب على النجيل الصناعي، وهو ما تم أيضًا قبل سفر البعثة على ملعب زد بالتجمع الخامس، لكونه ملعب نجيل صناعي ويتمتع بمواصفات عالمية.

وعزز المنتخب صدارته لترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وذلك عقب فوزه على نظيره الموريتاني 2 / صفر، الجمعة الماضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات.

IMG_0676
IMG_0676
IMG_0675
IMG_0675
IMG_0674
IMG_0674
IMG_0673
IMG_0673
IMG_0672
IMG_0672
IMG_0671
IMG_0671
IMG_0670
IMG_0670
IMG_0669
IMG_0669
IMG_0668
IMG_0668
IMG_0667
IMG_0667
IMG_0666
IMG_0666
IMG_0665
IMG_0665
IMG_0664
IMG_0664
IMG_0663
IMG_0663
اتحاد كرة القدم التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المنتخب الوطني