ننشر أسماء الوفيات والمصابين في حادث انقلاب أتوبيس طلاب جامعة الجلالة

تنشر "البوابة نيوز"، أسماء المصابين والوفيات في حادث انقلاب أتوبيس طلاب جامعة الجلالة.



وأسماء الوفيات هم كل من :

1_ عبدالرحمن أحمد محمد حارس، 19 سنة، بيلا كفر الشيخ، طالب جامعة الجلالة.

2_ بسملة ممدوح خلف الله عطيت الله، 20 سنة، أسوان، طالبة بجامعة الجلالة.

3_ ملك محمد إمام محمود، 20 سنة، القصير البحر الأحمر، طالبة بجامعة الجلالة.

4_ ميرنا اشرف ذكي الجنيدي 19 سنة، دمياط، طالبة بجامعة الجلالة.

5_ هاجر ياسر 19 سنة، طالبة بجامعة الجلالة.

6_ مجهولة الاسم 19 سنة، أنثى، طالبة بجامعة الجلالة.

7_ عمر أحمد حسن، 19 سنة، طالب بجامعة الجلالة.

8_ محمد شعيب20 سنة، طالب بجامعة الجلالة.

9_ إيمان محمد 19 سنة، طالبة بجامعة الجلالة.

10_ محمد إبراهيم عبدالغفار، 20 سنة، طالب بجامعة الجلالة.

11/ مجهولة الاسم

انثي

طالبة بجامعة الجلالة

كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ

وفاة أثناء النقل وجاري نقلها الي مشرحة المجمع الطبي

12/ مجهول الاسم

انثي

اشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ

وفاة داخل المجمع وتم نقلها الي مشرحة المجمع الطبي.



وأسماء المصابين هم كل من:

1/ رحاب إسماعيل فتحي الصاوي

19 سنه

القاهرة

طالبة جامعة الجلالة

اشتباه كسر بضلوع الصدر وسحجات وكدمات

2/ مني زغلول الصاوي

19 سنه

القاهره

طالبة جامعة الجلالة

سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم

3/ اسلام نور عيسي علي

21 سنة

الإسكندرية

طالبة بجامعة الجلالة

اشتباه خلع بالكتف الأيسر وجروح متفرقة بالجسم

4/ خالد محمد فاروق

21 سنة

الأقصر

جروح وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم

5/ عادل احمد محمد الطنيحي 20 سنه

دمنهور البحيره

طالب بجامعة الجلالة

اشتباه كسر بالساقين سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم

6/ ميادة جميل احمد جابر

17 سنه

اسيوط

طالبة بجامعة الجلاله

اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم

7/ علي الدين ايمن علي

21 سنه

المنيا

طالب بجامعة الجلاله

اشتباه كسر. بالزراع اليسري وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم

8/ محمد بيبرس موسي

19 سنه

اسيوط

طالب بجامعة الجلاله

اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم

9/ روان حامد القطاوي

20 سنه

طنطا

طالبه بجامعة الجلاله

سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم

10/ دينا شريف هيكل

20 سنه

القاهره

طالبه بجامعة الجلاله

اشتباه كسر بالترقوه الكتف الايسر وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم

11/ روان محمد الفقي

19 سنه

طنطا

طالبة بجامعة الجلاله

اشتباه كسر بالساق اليسري وسحجات وكدمات

12/ هيام الاباصيري حجاج

18 سنه

البحيره

طالبه بجامعة الجلاله

اشتباه كسر بالحوض مع نزيف داخلي بالبطن وسحجات وكدمات

13/ بسمله سعيد سلطان

19 سنه

كفر الشيخ

طالبه بجامعة الجلاله

اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات

14/ دعاء العوضي احمد

21 سنه

كفر الشيخ

طالبه بجامعة الجلاله

اشتباه خلع بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات

15/ محمود احمد مرزوق

18 سنه

المحله طنطا

طالب بجامعة الجلاله

سحجات وكدمات متفرقه بالجسم

16/ مصطفي سعد الدين السيد

22 سنه

طالب بجامعة الجلاله

اشتباه كسر بالساق اليسري وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم

17/ مريم عبدالظاهر احمد

18 سنه

طالبة بجامعة الجلاله

اشتباه كسر بالجمجمه سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم

18/ سارة علي حسن

20 سنه

طالبه بجامعة الجلاله

سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم

19/ عبدالرحمن عبدالتواب محمد

20 سنه

طالبة بجامعة الجلاله

سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم

20/ ميخائيل نبيل مسعد

20 سنه

طالب بجامعة الجلاله

اشتباه كسر بالزراع الأيسر وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم

21/ عبدالرحمن ياسر خليفه

20 سنه

طالب بجامعة الجلاله

سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم

22/ شهاب الدين احمد

20 سنه

طالب بجامعة الجلاله

سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم

23/ علي عماد علي عبدالرحمن

20 سنه

طالبه بجامعة الجلاله

اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم

24/ منة الله احمد

19 سنه

طالب بجامعة الجلاله

اشتباه كسر بالفقرات العنقية وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم

25/ عادل احمد محمد

21 سنه

طالب بجامعة الجلاله

سحجات وكدمات وجروح متفرقه

26/ ياسر عبدالواحد احمد

18 سنه.

طالب بجامعة الجلاله

سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم

27/ محمد سعد علي

20 سنة

طالب بجامعة الجلاله

سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم

28/ مصطفي حسين محروس

35 سنة

سائق الاوتوبيس

فيصل حي نجد السويس

سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم

