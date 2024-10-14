ننشر أسماء الوفيات والمصابين في حادث انقلاب أتوبيس طلاب جامعة الجلالة

تنشر "البوابة نيوز"، أسماء المصابين والوفيات في حادث انقلاب أتوبيس طلاب جامعة الجلالة.
وأسماء الوفيات هم كل من :
1_ عبدالرحمن أحمد محمد حارس، 19 سنة، بيلا كفر الشيخ، طالب جامعة الجلالة.
2_ بسملة ممدوح خلف الله عطيت الله، 20 سنة، أسوان، طالبة بجامعة الجلالة.
3_ ملك محمد إمام محمود، 20 سنة، القصير البحر الأحمر، طالبة بجامعة الجلالة.
4_ ميرنا اشرف ذكي الجنيدي 19 سنة، دمياط، طالبة بجامعة الجلالة.
5_ هاجر ياسر 19 سنة، طالبة بجامعة الجلالة.
6_ مجهولة الاسم 19 سنة، أنثى، طالبة بجامعة الجلالة.
7_ عمر أحمد حسن، 19 سنة، طالب بجامعة الجلالة.
8_ محمد شعيب20 سنة، طالب بجامعة الجلالة.
9_ إيمان محمد 19 سنة، طالبة بجامعة الجلالة.
10_ محمد إبراهيم عبدالغفار، 20 سنة، طالب بجامعة الجلالة.
11/ مجهولة الاسم
انثي
طالبة بجامعة الجلالة
كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ
وفاة أثناء النقل وجاري نقلها الي مشرحة المجمع الطبي
12/ مجهول الاسم
انثي
اشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ
وفاة داخل المجمع وتم نقلها الي مشرحة المجمع الطبي.
وأسماء المصابين هم كل من:
1/ رحاب إسماعيل فتحي الصاوي
19 سنه
القاهرة
طالبة جامعة الجلالة
اشتباه كسر بضلوع الصدر وسحجات وكدمات
2/ مني زغلول الصاوي
19 سنه
القاهره
طالبة جامعة الجلالة
سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم
3/ اسلام نور عيسي علي
21 سنة
الإسكندرية
طالبة بجامعة الجلالة
اشتباه خلع بالكتف الأيسر وجروح متفرقة بالجسم
4/ خالد محمد فاروق
21 سنة
الأقصر
جروح وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم
5/ عادل احمد محمد الطنيحي 20 سنه
دمنهور البحيره
طالب بجامعة الجلالة
اشتباه كسر بالساقين سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم
6/ ميادة جميل احمد جابر
17 سنه
اسيوط
طالبة بجامعة الجلاله
اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم
7/ علي الدين ايمن علي
21 سنه
المنيا
طالب بجامعة الجلاله
اشتباه كسر. بالزراع اليسري وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم
8/ محمد بيبرس موسي
19 سنه
اسيوط
طالب بجامعة الجلاله
اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم
9/ روان حامد القطاوي
20 سنه
طنطا
طالبه بجامعة الجلاله
سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم
10/ دينا شريف هيكل
20 سنه
القاهره
طالبه بجامعة الجلاله
اشتباه كسر بالترقوه الكتف الايسر وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم
11/ روان محمد الفقي
19 سنه
طنطا
طالبة بجامعة الجلاله
اشتباه كسر بالساق اليسري وسحجات وكدمات
12/ هيام الاباصيري حجاج
18 سنه
البحيره
طالبه بجامعة الجلاله
اشتباه كسر بالحوض مع نزيف داخلي بالبطن وسحجات وكدمات
13/ بسمله سعيد سلطان
19 سنه
كفر الشيخ
طالبه بجامعة الجلاله
اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات
14/ دعاء العوضي احمد
21 سنه
كفر الشيخ
طالبه بجامعة الجلاله
اشتباه خلع بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات
15/ محمود احمد مرزوق
18 سنه
المحله طنطا
طالب بجامعة الجلاله
سحجات وكدمات متفرقه بالجسم
16/ مصطفي سعد الدين السيد
22 سنه
طالب بجامعة الجلاله
اشتباه كسر بالساق اليسري وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم
17/ مريم عبدالظاهر احمد
18 سنه
طالبة بجامعة الجلاله
اشتباه كسر بالجمجمه سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم
18/ سارة علي حسن
20 سنه
طالبه بجامعة الجلاله
سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم
19/ عبدالرحمن عبدالتواب محمد
20 سنه
طالبة بجامعة الجلاله
سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم
20/ ميخائيل نبيل مسعد
20 سنه
طالب بجامعة الجلاله
اشتباه كسر بالزراع الأيسر وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم
21/ عبدالرحمن ياسر خليفه
20 سنه
طالب بجامعة الجلاله
سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم
22/ شهاب الدين احمد
20 سنه
طالب بجامعة الجلاله
سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم
23/ علي عماد علي عبدالرحمن
20 سنه
طالبه بجامعة الجلاله
اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم
24/ منة الله احمد
19 سنه
طالب بجامعة الجلاله
اشتباه كسر بالفقرات العنقية وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم
25/ عادل احمد محمد
21 سنه
طالب بجامعة الجلاله
سحجات وكدمات وجروح متفرقه
26/ ياسر عبدالواحد احمد
18 سنه.
طالب بجامعة الجلاله
سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم
27/ محمد سعد علي
20 سنة
طالب بجامعة الجلاله
سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم
28/ مصطفي حسين محروس
35 سنة
سائق الاوتوبيس
فيصل حي نجد السويس
سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم