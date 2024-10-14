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الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ننشر أسماء الوفيات والمصابين في حادث انقلاب أتوبيس طلاب جامعة الجلالة

الحادث
الحادث
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تنشر "البوابة نيوز"، أسماء المصابين والوفيات في حادث انقلاب أتوبيس طلاب جامعة الجلالة.
 

وأسماء الوفيات هم كل من :

1_ عبدالرحمن أحمد محمد حارس، 19 سنة، بيلا كفر الشيخ، طالب جامعة الجلالة.

2_ بسملة ممدوح خلف الله عطيت الله، 20 سنة، أسوان، طالبة بجامعة الجلالة.

3_ ملك محمد إمام محمود، 20 سنة، القصير البحر الأحمر، طالبة بجامعة الجلالة. 

4_ ميرنا اشرف ذكي الجنيدي 19 سنة، دمياط، طالبة بجامعة الجلالة.

5_ هاجر ياسر 19 سنة، طالبة بجامعة الجلالة.

6_ مجهولة الاسم 19 سنة، أنثى، طالبة بجامعة الجلالة.

 7_ عمر أحمد حسن، 19 سنة، طالب بجامعة الجلالة.

8_ محمد شعيب20 سنة، طالب بجامعة الجلالة.

9_ إيمان محمد 19 سنة، طالبة بجامعة الجلالة. 

10_ محمد إبراهيم عبدالغفار، 20 سنة، طالب بجامعة الجلالة.

11/ مجهولة الاسم 
انثي 
طالبة بجامعة الجلالة 
كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ 
وفاة أثناء النقل وجاري نقلها الي مشرحة المجمع الطبي
12/ مجهول الاسم 
انثي 
اشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ 
وفاة داخل المجمع وتم نقلها الي مشرحة المجمع الطبي.
 

وأسماء المصابين هم كل  من:

1/ رحاب إسماعيل فتحي الصاوي 
19 سنه 
القاهرة 
طالبة جامعة الجلالة 
اشتباه كسر بضلوع الصدر وسحجات وكدمات 
2/ مني زغلول الصاوي 
19 سنه 
القاهره 
طالبة جامعة الجلالة
سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم 
3/ اسلام نور عيسي علي 
21 سنة
الإسكندرية 
طالبة بجامعة الجلالة
اشتباه خلع بالكتف الأيسر وجروح متفرقة بالجسم 
4/ خالد محمد فاروق 
21 سنة 
الأقصر 
جروح وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم 
5/ عادل احمد محمد الطنيحي 20 سنه 
دمنهور البحيره 
طالب بجامعة الجلالة 
اشتباه كسر بالساقين سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم 
6/ ميادة جميل احمد جابر 
17 سنه 
اسيوط 
طالبة بجامعة الجلاله 
اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم 
7/ علي الدين ايمن علي
21 سنه 
المنيا 
طالب بجامعة الجلاله 
اشتباه كسر. بالزراع اليسري  وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم 
8/ محمد بيبرس موسي 
19 سنه 
اسيوط
طالب بجامعة الجلاله 
اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم 
9/ روان حامد القطاوي 
20 سنه 
طنطا 
طالبه بجامعة الجلاله 
سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم 
10/ دينا شريف هيكل 
20 سنه 
القاهره 
طالبه بجامعة الجلاله 
اشتباه كسر بالترقوه الكتف الايسر وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم 
11/ روان محمد الفقي 
19 سنه 
طنطا 
طالبة بجامعة الجلاله 
اشتباه كسر بالساق اليسري وسحجات وكدمات 
12/ هيام الاباصيري حجاج 
18 سنه 
البحيره 
طالبه بجامعة الجلاله 
اشتباه كسر بالحوض مع نزيف داخلي بالبطن وسحجات وكدمات 
13/ بسمله سعيد سلطان 
19 سنه 
كفر الشيخ 
طالبه بجامعة الجلاله 
اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات 
14/ دعاء العوضي احمد 
21 سنه 
كفر الشيخ 
طالبه بجامعة الجلاله 
اشتباه خلع بالكتف الأيسر وسحجات وكدمات 
15/ محمود احمد مرزوق 
18 سنه 
المحله طنطا 
طالب بجامعة الجلاله 
سحجات وكدمات متفرقه بالجسم 
16/ مصطفي سعد الدين السيد 
22 سنه 
طالب بجامعة الجلاله 
اشتباه كسر بالساق اليسري وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم 
17/ مريم عبدالظاهر احمد 
18 سنه 
طالبة بجامعة الجلاله 
اشتباه كسر بالجمجمه سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم 
18/ سارة علي حسن 
20 سنه 
طالبه بجامعة الجلاله 
سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم 
19/ عبدالرحمن عبدالتواب محمد 
20 سنه 
طالبة بجامعة الجلاله 
سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم 
20/ ميخائيل نبيل مسعد 
20 سنه
طالب بجامعة الجلاله 
اشتباه كسر بالزراع الأيسر وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم 
21/ عبدالرحمن ياسر خليفه 
20 سنه 
طالب بجامعة الجلاله 
سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم 
22/ شهاب الدين احمد 
20 سنه 
طالب بجامعة الجلاله 
سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم 
23/ علي عماد علي عبدالرحمن 
20 سنه 
طالبه بجامعة الجلاله 
اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم 
24/ منة الله احمد 
19 سنه 
طالب بجامعة الجلاله 
اشتباه كسر بالفقرات العنقية وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم 
25/ عادل احمد محمد 
21 سنه 
طالب بجامعة الجلاله 
سحجات وكدمات وجروح متفرقه 
26/ ياسر عبدالواحد احمد 
18 سنه. 
طالب بجامعة الجلاله 
سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم 
27/ محمد سعد علي 
20 سنة 
طالب بجامعة الجلاله 
سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم 
28/ مصطفي حسين محروس 
35 سنة 
سائق الاوتوبيس 
فيصل حي نجد السويس 
سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم 
 

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