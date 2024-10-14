ضبط ٤٥٧ كجم دواجن و١٠٠ كجم رنجة مشتبه في صلاحيتها بالغربية

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على محال بيع السلع الغذائية خلال الاحتفالات بمولد السيد البدوي وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة.

وأشار الى تكاتف جميع الجهود، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، لتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، وأماكن تداول السلع الغذائية لضبط الأسعار، ومطابقة الاشتراطات والمواصفات الموضوعة حرصا على صحة المواطنين بالتزامن مع الاحتفالات بمولد السيد أحمد البدوي الذي يتوافد علية المريدون.

وأكد أن صحة وسلامة المواطنين وتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال الاحتفال بالمولد تعد أحد الملفات التي توليها المحافظة أهمية بالغة، مشيرا إلى متابعته المستمرة للاطمئنان على توافر كافة الخدمات للزوار.

جاء ذلك خلال متابعته لحملات الطب البيطري المكبرة والتي قامت بضبط ٤٥٧ كجم دواجن غير صالحه للاستهلاك الادمي و١٠٠ كجم رنجة مشتبه في صلاحيتها .