"البوابة نيوز" تلتقي مع بطل فيلم أحمد العوضي الجديد بعد تعافيه من الإدمان.. شاهد

كشف الفنان أحمد العوضي، عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة الإدمان على "فيسبوك" قبل عدة أيام، عن اعتزامه تقديم عمل سينمائي جديد تستند أحداثه حول قصص أحد المتعافين من الإدمان، وذلك على خلفية زيارته لأحد المراكز العلاجية التابعة للصندوق.

وفي لقاء لـ تلفزيون "البوابة نيوز"، مع حسام محمد حسين، أحد الأبطال المتعافين من الإدمان، والذي سيستلهم العوضي قصته في فيلمه الجديد، أن لقاءه بالفنان الشاب جاء بالتنسيق مع الصندوق ووزارة التضامن الاجتماعي.

وقال حسام خلال اللقاء، أنه تعافى من الإدمان بعد معاناة استمرت 20 عامًا. وأكد أن قصته كانت ملهمة بالنسبة للعوضي الذي قرر تحويلها لعمل سينمائي.

وأضاف البطل المتعافي، بأن لقاءه بالعوضي تطرق إلى الحديث عن أهمية الرياضة في حياة الإنسان، خاصة وأن يمارس نفس الرياضة التي يمارسها العوضي وهى "Kick Boxing"، والحاصل فيها على بطولة الجمهورية.

وفي نهاية الشهر الماضي، نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، سلسلة من الأنشطة الرياضية للمتعافين من تعاطي المواد المخدرة، وحرص الفنان أحمد العوضي على زيارة أحد المراكز العلاجية التابعة للصندوق ومشاركة المتعافين الأنشطة الرياضية.

وأثناء الزيارة، قام عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، بتكريم الفنان أحمد العوضي، وأهداه درع الصندوق لدعمه لقضية التوعية بمشكلة تعاطي المخدرات، وحث مرضى الإدمان على التقدم للعلاج المجاني من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق؛ لافتا الى أهمية الدور التوعوي الذي تلعبه الدراما التلفزيونية.

يأتي ذلك في الوقت الذي سلط فيه العوضي الضوء على الدور الذي يقدمه الصندوق خلال أحد مشاهد مسلسله الأخير "حق عرب"، حيث جسد خلاله دور عرب السويركي، الذي يتورط لاحقا في إدمان المخدرات فيلجأ لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لحصوله على الخدمات العلاجية، مشيرًا إلى الدور الذي لعبه الصندوق في متابعة راغبي العلاج من الإدمان وتوجيه الدعم النفسي والاجتماعي لهم.