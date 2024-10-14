حفظ التحقيق في مصرع طفل تخلص من حياته بسبب ترك المدرسة

قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، حفظ التحقيق في مصرع طفل، بعدما أقدم على التخلص من حياته، داخل منزله بسبب خلافات مع والده الذي أجبره علي ترك التعليم والعمل لمساعدته في الإنفاق، لعدم وجود شبهة جنائية.

وكانت النيابة قد أمرت بعرض الطفل على الطب الشرعي لبيان عدم وجود شبهة جنائية، وراء الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات وأقوال والد الطفل انه، أجبره علي ترك المدرسة لعدم قدرته علي الإنفاق علي مصروفات التعليم، وطلب منه تركها والنزول للعمل باحد المصانع، لمساعدته، ولم يتوقع أن يقُدم علي الانتحار.

اقدم طفل على التخلص من حياته شنقا داخل منزله بمنطقة منشأة ناصر بسبب خلافات مع والده .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لطفل داخل منزله بمنطقة منشأة ناصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة طفل عمره 14 سنة.

وتبين إقدامه على التخلص من حياته بسبب مشاكل مع والده وإجباره على ترك التعليم والعمل فى أحد المصانع.