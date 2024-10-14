«الحصان الأسود».. وسباق الكبار في السوق العقارية

الإثنين 14/أكتوبر/2024 - 11:11 م

«الحصان الأسود» مقولة شهيرة تتردد عندما يسيطر شيء على مقتنيات الأمور سواء شخصا مميزا يفوز بجوائز عديدة فى مسابقات عالمية فى الأولمبياد، أو مشروع ضخم يحظى بنجاح وإقبال عظيم، أو بامرأة جميلة تخطف الأنظار بجمالها، أو عالم يحصل على جائزة نوبل مثلا.. إلخ من التميز والانفراد والنجاح ولفت الأنظار.

«الحصان الأسود» وهو الفرس الأدهم الخالص الذى تشتد خضرته حتى يَصْفى سواده، ويذهب ما يخالط الخضرة من الغبرة. ويُعد الأدهم الخالص أشد الخيل الدّهم سوادًا، وأصفاها شَعْرًا ولونًا.

وهنا سنتحدث عن الحصان الأسود فى السوق العقارية هذا العام، وأكبر عشر شركات حققت مبيعات بمشروعاتها، والتى تمركز معظمها فى الساحل الشمالي.. صاحب النصيب الأكبر من المبيعات وسنسرد فى المقال بالأرقام حجم المبيعات لكل شركة، وخاصة التى تمتلك مشروعات بالساحل الشمالي.

فقد أصبح الساحل الشمالي، محط أنظار أى مستثمر عملاق قادر على المنافسة، والأمر لا يرتبط بصفقة رأس الحكمة التى أبرمتها الدولة مؤخرا مع الشريك الإماراتى فقط، ولكن تطوير الساحل الشمالى جاء بمبادرة الدولة أولا ولفت أنظار العالم لمدينة العلمين.. ثم منطقة الضبعة تليها مدينة رأس الحكمة "العاصمة الساحلية لمصر"، وصولا لمنطقة سيدى حنيش وما بعدها.. ليتحول الساحل الشمالى إلى صراع بين الكبار.. والكبار فقط.

سنسلط الضوء معا بأحدث الإحصاءات عن حجم مبيعات العشر الكبار هذا العام.. ونسب المبيعات لمشروعاتهم التى تخطت ٦٠٪ منها فى الساحل الشمالى الغربي.. كما ذكرت "الحصان الأسود".

تأتى فى المقدمة، مجموعة شركات "طلعت مصطفي" بالاستحواذ على أكثر من ٥٠٪ من الحصة السوقية من إجمالى مبيعات أكبر عشرة مطورين فى مصر.. والتى حققت ٣٤٠ مليار جنيه حتى نهاية أغسطس ٢٠٢٤، منها ٢٠٠ مليار جنيه بالساحل الشمالى بمشروع south-med لتستحوذ الشركة على ٥٢٪ من إجمالى مبيعات أكبر ١٠ مطورين فى مصر.

ليحظى باقى الـمطورين التسعة الأكبر فى السوق المصرى على نسبة ٤٨٪ من إجمالى مبيعات السوق هذا العام بإجمالى ٣٠٩ مليارات جنيه مصري.

الشركة الثانية فى المبيعات، شركة "Palm-hills" والتى حققت ٦٥.٥ مليار جنيه إجمالى مبيعات هذا العام، والتى تمتلك مشروع Hacienda-Heneish بسيدى حنيش.

تليها فى المرتبة الثالثة..شركة Ora والتى حققت مبيعات ٥٠.٥ مليار جنيه ليحقق مشروع Silversands بالساحل الشمالى أعلى مبيعات الشركة.

ثم شركة Mountain view حققت إجمالى مبيعات ٣٧.٩ مليار جنيه معظم مبيعاتها هذا العام شرق القاهرة.. وتمتلك مشروعا متكاملا بالساحل الشمالى بمنطقة رأس الحكمة، ومشروعا جديدا بسيدى عبد الرحمن.

وفى المرتبة الخامسة.. Newgiza والتى حققت إجمالى مبيعاتها ٣٠ مليار جنيه.

تليها شركة City edge developments والتى حققت مبيعات تقدر بـ ٢٨ مليار جنيه هذا العام.

فيما احتلت شركة Al Ahly Sabbour المرتبة السابعة، والتى حققت إجمالى مبيعات حتى الآن، ٢٧.١ مليار جنيه ليفوز مشروع Summer بسيدى حنيش بأعلى نسبة مبيعات بالشركة، يليه مشروع At-East بمدينة مستقبل سيتي.

والشركة الثامنة.. شركة Hyde-bark والتى حققت مبيعات بقيمة ٢٤.٣ مليار جنيه هذا العام وأعلى مبيعات الشركة بمشروع Seashore بالساحل الشمالى وتحديدا بمدينة رأس الحكمة.

أما الشركة التاسعة..فهى شركة La-Vista والتى حققت إجمالى مبيعات ٢٣.٢ مليار جنيه واستحوذت على أكثر من نصف مبيعاتها لصالح مشروع El-Patio-town بالتجمع الخامس.

الشركة العاشرة فى سباق الكبار.. شركة Tatweer-Misrوالتى حققت مبيعات بإجمالى ٢٢.٥ مليار جنيه لتسيطر النسبة الأكبر بمشروعاتها بالساحل الشمالى بنسبة ٨٥٪ من إجمالى مبيعات الشركة، ليحقق مشروع Salt أعلى مبيعات هذا العام بقيمة ١١ مليار جنيه يليه مشروع D-Bayبالساحل الشمالي.

سباق الكبار فى الساحل الشمالى على الجودة والتميز والابتكار فى التنفيذ والرفاهية خلق نوعا فريدا من المنافسة وإقبالا تاريخيا على الشراء من العملاء المصريين والأجانب لتتراوح الأسعار ما بين ١٢٥ ألفا إلى ٤٣٠ ألف جنيه لسعر المتر الواحد، ورغم هذه المنافسة الشرسة إلا أن الجميع يترقب الشريك الشرس فى كعكة الساحل الشمالى وبدء الشركة الإماراتية فى الإعلان عن خطوات تنفيذ وتطوير وطرح المرحلة الأولى للـ ٤٠ ألف فدان بمدينة رأس الحكمة.