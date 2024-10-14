حادث أتوبيس الجلالة.. الصحة تتابع المستشفيات والتعليم العالي تقدم كافة الرعاية الطبية للمصابين

لقي ١٢ طالب بجامعة الجلالة مصرعهم مساء أمس، اثر حادث آليم اودي بحياتهم، ونتج عن الحادث إصابة ٣٣ طالبا آخر، وقد أعلنت كل من وزارتي الصحة والتعليم العالي البيانات الرسمية الخاصة بالواقعة ومتابعة الحالة، فيما التزمت جامعة الجلالة الصمت، وأعلنت بعض الجامعات الأخري مثل المعرفة وحلوان وسوهاج بيان تنعي الطلاب المتوفيين.

ومن جانبها أعلنت اليوم وزارة الصحة بيان رسمي، تضمن الآتي : أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع أعداد مصابي حادث انقلاب الأتوبيس الذي وقع مساء اليوم الإثنين، على طريق الجلالة العين السخنة، اتجاه «الزعفرانة ـ السويس»، إلى 33 مصابا بالإضافة إلى 12 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة أن المصابين تم نقلهم إلى مجمع السويس الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، في ما يجري متابعة تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، من خلال تواجد الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، الذي وصل إلى المجمع الطبي، بتكليف من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وتقدم الدكتور خالد عبدالغفار، بأصدق التعازي لأسر طلاب جامعة الجلالة الذين وافتهم المنية، إثر الحادث الأليم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا التنسيق التام مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة، في إجراءات نقل الطلاب المتوفين، وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي بيان رسمي هي الأخرى، تضمن الآتي :

يتقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عادل العدوي رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، والدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة وأسرة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والعاملين والطلاب والمجتمع الأكاديمي، بأصدق التعازي لأسر طلاب جامعة الجلالة الذين وافتهم المنية مساء اليوم، إثر حادث سير.

وإذ تُعرب الجامعة عن خالص تعازيها في وفاة أبنائها الطلاب، تؤكد توفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للطلاب المُصابين.

هذا، وقد انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث في إطار التنسيق الكامل مع وزارة الصحة، وتم نقل الطلاب المتوفين والمصابين إلى مجمع السويس الطبي، حيث أسفر الحادث عن وفاة وإصابة عدد من الطلاب.

وبجانب هذا تقدمان بعض الجامعات بيانات النعي والتعازي للجامعة والطلاب الذين فقدوا حياتهم، مثل جامعة مصر المعلوماتية الأهلية، وجامعة حلوان، وجامعة سوهاج.