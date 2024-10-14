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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على المتهم بقتل شاب في الواحات البحرية

المجني عليه
المجني عليه
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في أقل من 24 ساعة، في إلقاء القبض على عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" المتهم بقتل شاب لسرقة دراجته النارية بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية.

لص يقتل شاب طعنا في الواحات البحرية 

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة شاب مقتولا بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين العثور على جثة "وليد ص ف" مقيم بدائرة القسم، وبعمل التحريات تبين قيام لص بمحاولة سرقة دراجة نارية ملك المجني عليه وأثناء دفاع الضحية عن دراجته تعدي المتهم عليه بضربه بسلاح أبيض محدثا إصابته التي اودت بحياته، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ضبط المتهم بقتل شاب الواحات 

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بمحافظة كفرالشيخ، سبق اتهامه في قضيتي سرقة بالإكراه، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وكذا الأداة المستخدمة في الواقعة.

وتم اتخاذ اتخاذ القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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