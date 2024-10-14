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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة حلوان ينعى ضحايا حادث انقلاب حافلة طلاب جامعة الجلالة

جامعة الجلالة
جامعة الجلالة
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تقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بخالص التعازي إلى الدكتور عادل العدوي، رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، والدكتور محمد الشناوي، رئيس الجامعة، وأسرة الجامعة بأكملها، في وفاة عدد من طلاب جامعة الجلالة إثر حادث مأساوي وقع مساء اليوم.

حيث أفادت المصادر أن الحادث نجم عن انقلاب الحافلة التي كانت تقل الطلاب عائدين إلى منازلهم بعد انتهاء اليوم الدراسي. 

وقد أسفر الحادث المؤسف عن وفاة عدد من الطلاب، مما ألقى بظلال الحزن على الأوساط الأكاديمية والطلابية.

وعبر الدكتور قنديل عن عميق حزنه وتضامنه مع أسر الضحايا وزملائهم، مؤكداً على وقوف جامعة حلوان إلى جانب جامعة الجلالة في هذا المصاب الجلل.

أسر الضحايا جامعة الجلالة حادث مأساوي رئيس جامعة حلوان