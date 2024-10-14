محافظ السويس يطمئن على المصابين في حادث الجلالة

انتقل اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس الي مجمع السويس الطبي للاطمئنان على الطلاب والطالبات المصابين في حادث الجلالة.

كما انتقل اللواء حسام الدح مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس الي المجمع الطبي الجديد للاطمئنان على المصابين وتفقد أقسام الطوارئ، كما طمأن مدير الأمن أهالي وزملاء الطلاب والطالبات.

ولقى10 أشخاص مصرعهم وأصيب 28 أخرين في انقلاب اتوبيس ركاب بطريق "الجلالة- السخنة"، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع طبي السويس لتلقي العلاج والوفيات إلى ثلاجة حفظ الموتى.

وكان مرفق اسعاف السويس تلقى بلاغًا من قائدي السيارات يفيد انقلاب أتوبيس، عبى طريق الجلالة – السخنة، اتجاه السويس، عند مفارق الطريق امام محطة تموين السيارات.

ووجه الدكتور مينا فوزي، مدير مرفق الإسعاف، بتوجيه 12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الرعاية الطبية الفورية.

وأفادت المعاينة ان الاتوبيس يحمل لوحات رقم "أ. ق.م" 2376 ، كان في طريق العودة إلى السويس، وبسبب السرعة الزائدة أنقلت الاتوبيس.

ووجه مدير فرع الرعاية الصحية في السويس، برفع درجة الاستعداد واستدعاء الأطقم الطبية لقسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي لاستقبال المصابين وتوجيههم للأقسام الداخلية والعناية بعد تشخيص حالتهم.