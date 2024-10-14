ليبرمان يرفض الموازنة المقترحة ويطالب نتنياهو بغلق وزارات "غير ضرورية"

رفض وزير المالية الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب "يسرائيل بيتنا"، اليوم الإثنين، أحدث مُقترحات الحكومة الإسرائيلية بشأن الميزانية، وقال إن الميزانية في شكلها الحالي تضر بدافعي الضرائب العاديين.

ورأى ليبرمان، أن الائتلاف الحاكم الحالي سيكون أفضل حالًا إذا أغلق الوزارات الحكومية "الزائدة عن الحاجة"، وليس خفض المزايا، في مُحاولة لخفض العجز الكبير في الميزانية وتمويل الحروب الجارية مع حركة "حماس" في غزة و"حزب الله" في لبنان.

وفي رسالة بالفيديو نشرها على منصة (إكس) قال: "أيها المواطنون الإسرائيليون، ستضربكم هذه الحكومة في مدخراتكم، وكل ما كسبتموه وادخرتموه على مر السنين.. في المعاش التقاعدي، وفي صناديق الدراسة المتقدمة".

وقال ليبرمان: "إنهم سيرفعون ضريبة القيمة المُضافة. وكل هذه المراسيم بدلا من إلغاء كل الوزارات غير الضرورية". وفي الفيديو بدا ليبرمان وهو ينتزع أسماء العديد من الوزارات والإدارات من لوحة ويلقيها، بما في ذلك وزارة التراث ووزارة التوطين والبعثات الوطنية.

وتابع "إنها جميعًا مضيعة للمال. وبدلًا من إيذاء المواطنين، ابدأ في التقليص في الأماكن التي لا يحتاج إليها أحد".

وتأتي تصريحات ليبرمان بعد أن قدمت وزارة المالية قانون الترتيبات لهذا العام، قبل الدورة التشريعية المُقبلة للكنيست. وعادة ما يكون القانون، الذي يُحدد كيفية صرف الأموال، هو الإجراء الأخيرة قبل إقرار الميزانية.