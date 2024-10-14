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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مواجهات غير مسبوقة بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان

مواجهات بين حزب الله
مواجهات بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي
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أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أحمد سنجاب، من جنوب لبنان بأن التطورات العسكرية على الحدود اللبنانية تشهد تصعيدًا كبيرًا تزامنًا مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص الرد على الهجمات من الجانب الإيراني.

وأوضح سنجاب أن المواجهات البرية توسعت بشكل لافت مع سعي القوات الإسرائيلية لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في المنطقة الجنوبية.

وأضاف المراسل أن الاشتباكات تدور في مناطق متعددة، حيث يحاول الجيش الإسرائيلي اختراق الخطوط اللبنانية من عدة جهات.

وشهد القطاع الأوسط معارك عنيفة خاصة في منطقة عيتا الشعب وعدة مناطق محيطة.

وتلقى فريق القناة أنباء عن استهداف مقاتلي حزب الله لثلاث دبابات إسرائيلية كانت تقدم الدعم لقوات المشاة، مما أسفر عن اشتعال الدبابات وإصابة أو مقتل أفراد طواقمها.

ذكر أن هذه العملية وقعت بينما كانت القوات الإسرائيلية تحاول التقدم داخل الأراضي اللبنانية في منطقة مارون الراس.

كما أشار إلى أن القطاع الشرقي يشهد هو الآخر مواجهات متواصلة، مع محاولات من الجيش الإسرائيلي لفتح جبهة جديدة عبر منطقة العديسة، حيث يحاول التوغل بريًا وسط قصف مكثف بالمدفعية لدعم هذا التحرك العسكري.

لبنان نتنياهو الجيش الإسرائيلي