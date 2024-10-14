أمين الجامعة العربية: فلسطين قضية كل العرب رغم اختلاف الأولويات.. فيديو

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن مصر تبذل جهدا كبيرا من أجل الحفاظ علي القدرات العربية، موضحًا أن القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب.

وتابع خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل العرب يؤيدون ويدعمون الشعب الفلسطيني، كما أن أولويات الدول العربية في القضية الفلسطينية تختلف من دولة لأخرى.

وأوضح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن هناك وجهات نظر في بعض الدول تقول لماذا نتحمل تبعات حروب بسبب تحركات حماس.

وتابع: عندما تبدأ إسرائيل بالتعدي على فلسطين حينها تكون الدول العربية مطالبة بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

وأكمل: منذ عام 1948 حتى 28 أكتوبر 1973 شهدنا مواجهات عسكرية مع إسرائيل ومصر دفعت ثمنا هائلا ، كما أن مصر دفعت ثمنا هائلا في الحروب مع إسرائيل وتعطلت التنمية.

وأشار أبو الغيط إلى أن الحروب لابد أن تكون من أجل المصالح العليا أوالتهديد الوجودي علي أرض الدولة.