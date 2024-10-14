جامعة مصر للمعلوماتية تنعى طلاب جامعة الجلالة المتوفيين جراء حادث الأتوبيس الأليم

نعت جامعة مصر للمعلوماتية بكل الحزن والأسى، طلاب جامعة الجلالة، شهداء العلم، الذين الذين لقوا مصرعهم أثر إنقلاب الأتوبيس الذي يقلهم على طريق الجلالة - العين السخنة.

وتقدم مجلس جامعة مصر للمعلوماتية، بخالص التعازي وصادق المواساة، إلى الدكتور عادل العدوي رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، والدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة، وأهالي الطلاب الذين وافتهم المنية جراء الحادث الأليم مساء الأحد.

وأعربت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، عن خالص تعازيها لأهالي الطلاب وأسرة جامعة الجلالة، قائلة: "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي طلاب جامعة الجلالة الذين إنتقلوا إلى رحمة الله جراء حادث السير، ولا يسعني في هذا الظرف الأليم إلا أن أتوجه إلى ذويهم بأحر عبارات التعازى وأصدق مشاعر التعاطف والمواساة في هذا المصاب الجلل، متمنية الشفاء العاجل للطلاب المصابين".

وقالت الدكتورة ريم بهجت :" باسمي وإسم مجلس جامعة مصر للمعلوماتية، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئات الإدارية وموظفي الجامعة وطلابها، ننعي طلاب جامعة الجلالة ضحايا حادث السير، متمنيين الشفاء العاجل للطلاب المصابين"، مشيرة إلى التضامن الكامل مع أسر الطلاب المتوفيين شهداء العلم.