تصعيد دبلوماسي بين الهند وكندا.. طرد متبادل لستة دبلوماسيين

أفادت السلطات الهندية اليوم أنها قررت ترحيل ستة دبلوماسيين كنديين من أراضيها، كما أعلنت سحب ممثلها الدبلوماسي الرئيسي في كندا.

وذكرت وزارة الخارجية الهندية في بيانها أنها أصدرت قرارًا بإبعاد ستة دبلوماسيين كنديين، من بينهم المسؤول المؤقت الذي كان يتولى منصب المفوض السامي ونائبه، بالإضافة إلى أربعة أمناء آخرين.

وأشارت السلطات الهندية إلى أن هؤلاء الدبلوماسيين تلقوا أوامر بمغادرة البلاد في موعد أقصاه منتصف الليل يوم 19 أكتوبر.

في المقابل، ردت كندا بإعلانها عن قرار مماثل بطرد ستة دبلوماسيين هنود من أراضيها، من بينهم ممثل الهند الرئيسي في العاصمة الكندية أوتاوا.