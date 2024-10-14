ندوة تثقيفية عن قانون مباشرة الحقوق السياسية بمركز شباب "أخطاب" بأجا

نفذ قسم البرلمان والتعليم المدني بإدارة شباب اجا التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم الإثنين ندوة تثقيفية عن قانون مباشره الحقوق السياسية، بمركز شباب اخطاب التابع لإدارة شباب اجا.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي يحيى ناصف أستاذ علم الاجتماع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، وعلي عبد الرحمن مدير اداره شباب اجا، و محمد الريس المسئول الإعلامي لإدارة شباب اجا، ودولت عزيز رئيس قسم البرلمان والتعليم المدني بإدارة شباب اجا، والاء محمد المدير التنفيذي بالمركز، ومحمد العوضي العشري رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الادارة و المشرفين بمراكز الشباب التابعة لإدارة شباب اجا (الديرس، ميت العامل، الانشاصية، اخطاب ،ميت فضالة، نوسا الغيط، منية سمنود، شيوة الشرقية، السبخا،ميت أبو الحسين).

تحدث الدكتور علي يحيى عن مباشرة الحقوق السياسية عملية مفصلية فى أى أداء انتخابى، مضيفا أنه يجب أن ننظر أن لدينا قانون جيد لمباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، أن القانون شديد الجودة، موضحا أن هناك ملاحظات عديدة فى هذا الشأن وعلى رأسها عزوف المواطنين عن المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية.

وفى نفس السياق تحدث عن قانون مباشرة الحقوق السياسية باعتباره أحد القوانين الأساسية التي تنظم العملية السياسية في العديد من الدول، ويهدف إلى ضمان حقوق المواطنين في المشاركة الفعالة في الحياة السياسية. كما يتضمن هذا القانون مجموعة من المبادئ والضوابط التي تضمن حق المواطنين في التصويت والترشح للانتخابات، مما يعزز من الديمقراطية ويضمن تمثيل مختلف فئات المجتمع.

وأضاف أن القانون أداة مهمة لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، حيث يحدد الشروط اللازمة لممارسة الحقوق السياسية، مثل السن القانوني، والقدرة العقلية، وعدم وجود موانع قانونية تمنع الفرد من المشاركة.

كما يحدد القانون الإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات، بما في ذلك كيفية تسجيل الناخبين، وآليات الاقتراع، وطرق فرز الأصوات.

كما أشار إلى أنه يُعتبر قانون مباشرة الحقوق السياسية حجر الزاوية في بناء نظام ديمقراطي قوي، حيث يتيح للمواطنين التعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرار وإن تعزيز هذا القانون وتطبيقه بشكل عادل وشفاف يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار السياسي في المجتمع.

يأتي تنفيذ فعاليات الندوة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، و مني جوده مدير عام اداره البرلمان والتعليم المدني، و علي عبد الرحمن مدير اداره شباب اجا.

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