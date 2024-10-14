كوافير حريمي وصديقه يطعنان عاطلا لقيامه بمعاكسة شقيقة أحدهما بعين شمس

أقدم كوافير حريمي وصديقه على طعن عاطل لقيامه بمعاكسة شقيقته بمنطقة عين شمس.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من مستشفى الدمرداش، باستقبالها عاطل،30 سنة، مصاب بجرح نافذ بالصدر، وبالإنتقال وسؤالـــه اتهم كل من كوافير حريمي وصديقه بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح ابيض "سكين"، ونتج عن ذلك إصابته المُنوه عنها .

وتمكن ضباط مباحث القسم والقوة المرافقة من ضبط المشكو في حقــهما، وبمواجهتــــهما اعترفا بارتكاب الواقعة لقيام المصاب بمعاكسة شقيقة المشكو في حقه الأول، وأضافا بتخلصهما من السلاح المُستخدم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.