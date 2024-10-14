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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

توجد حالات حرجة.. «الصحة» تكشف حالة مصابي حادث أتوبيس طريق السخنة

انقلاب أتوبيس بطريق
انقلاب أتوبيس بطريق العين السخنة
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كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس بطريق العين السخنة، قائلا: «نتقدم بخالص العزاء لأهالي المتوفين، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن بيان وزارة الصحة الذي أصدرته منذ قليل أنه بلغ إجمالي عدد المصابين 33 شخصا، تم نقلهم لمجمع السويس الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، بجانب وفاة 12 من مستقلين الأتوبيس.

وأوضح أن الوضع الصحي في المصابين ليس مستقر، هناك الكثير من الحالات الحرجة التي تحتاج لتدخلات جراحية، والطواقم الطبية تعمل الآن على التعامل مع هذه الحالات.

الدكتور حسام عبدالغفار وزارة الصحة والسكان انقلاب أتوبيس بطريق العين السخنة