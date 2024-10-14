استهداف القوات الأمريكية في قاعدة كونيكو بدير الزور في سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عن سماع دوي انفجارات عنيفة من جهة حقل كونيكو للغاز شمال شرق دير الزور إثر استهدافه بقذائف صاروخية.

فيما قالت وسائل إعلام سورية إن قوات التحالف الدولي المتمركزة في حقل كونيكو تستهدف بقذائف المدفعية مواقع للميليشيات الإيرانية في قرية الجفرة ومناطق قرب مطار دير الزور.

يأتي ذلك فيما انتشرت تقارير عن دخول قوات إسرائيلية إلى الأراضي السورية الحدودية، رغبة منها في إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود.

يأتي ذلك فيما يستمر حزب الله اللبناني في استهداف الأراضي المحتلة، وكان آخرها منذ ساعات قليلة عقب استهداف وسط الأراضي المحتلة.