رسائل حزب الله بعد عملياته الأخيرة.. مدير معهد فلسطين للأمن القومي يوضح

قال اللواء حابس شروف مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إنّ الهجوم على تل أبيب اليوم وأمس يدل على أن حزب الله لديه القدرة على التحكم والسيطرة من ناحية عسكرية وإعادة تنظيم نفسه وقواته، كما أن سلسلة القيادة موجودة لديه.

وأضاف "شروف"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العملية التي نفذها حزب الله تحتاج إلى أوامر عسكرية وتنفيذ دقيق لهذه العمليات، أما إسرائيل، فإن لديها ضعف على مستوى منظومة دفاعها، فصواريخ حزب الله قطعت أكثر من 70 كم، وهو ما يثير التساؤلات حول عدم قدرة الاحتلال على مقاومة هذه الصواريخ والطائرات المسيرة.

وتابع: "ما فعله حزب الله رسالة للداخل اللبناني أنه مازال قويا وموجودا بغض النظر عن قتل قياداته على يد الجيش الإسرائيلي، كما أنه رسالة لإسرائيل مفادها أن استطاع ضرب عمقها، بالإضافة إلى قدرته على إعادة التوازن في المعركة"