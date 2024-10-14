حار نهارا وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس معتدل الحرارة في اول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

كما يشهد غدا الثلاثاء، شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وامطار خفيفة الي متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلي أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 24 وعلى شمال الصعيد 32 للعظمي والصغرى 19 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمي والصغرى 23 درجة.