محافظ القليوبية يكشف خلال لقائه مع "البوابة نيوز" القواعد الأربعة للنجاح

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن طبيعة الإدارة في المحليات تختلف بالطبع عن العمل كمهندس، ولكن القاعدة واحدة وأضع استراتيجية واضحة في عملي وهي "علم الإدارة"، موضحًا أنه لكي تنجح في إدارة أي عمل يجب أن يكون لديك العلم الكافي لإدارته، بالإضافة إلى القاعدة الثانية وهي تكوين فريق العمل القادر على مواجهة المشكلات ووضع حلول سريعة وناجزة.

وأضاف محافظ القليوبية خلال حواره مع “البوابة نيوز”، أنه لنجاح أي عمل تأتي القاعدة الثالثة وهي تحديد المسئوليات لكل عضو في فريق العمل وحتى لا يحدث تضارب في الاختصاصات، ونأتي هنا إلى القاعدة الأربعة وهي تحديد الأهداف عن طريق وضع مستهدفات لكل عضو في الفريق للعمل عليها وإنجازها وحلها، مشيرا إلى أنه بعد تطبيق القواعد الأربعة يتضح بعد ذلك "مؤشرات الأداء" والتي يتضح منها مؤشرات اداء كل عضو في الفريق.

وأوضح “عطية”، أنه هناك أسلوب يتبعه منذ تولي منصب محافظ الأقليم وخاصة في المحليات وهو "ضبط النزاهة"، بالإضافة إلى الاتصال المباشر مع المواطن أهمها "أنك تكون وسط الناس" مشيرا إلى أنني أتبع جملة جميلة قوي وهي "مكتبك فين؟ .. مكتبي في الشارع"، وأنا أنه مكلف من قبل القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وتلبية حاجاتهم فى كل مكان على أرض المحافظة، وأي مشكلة يمكن حلها إذا تضافرت كافة الجهود من أجل الوصول إلى المستوى المرجو من جودة الخدمات وتحسين أوجه الحياة للمواطنين.



وأكد محافظ القليوبية، أنه وجه موظفي المحليات بضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتواجد الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين، وأهمية التعامل مع المواطن بصراحة وشفافية، دون أي تجاوزات، ومراعاة البعد الإنساني والقانوني على السواء في أي إجراء يتم اتخاذه، والتواجد الميداني المستمر، والتواصل مع المواطنين، والاستماع إليهم، والعمل على تلبية مطالبهم، قلتلهم "مكتبي في الشارع ومكاتب حضراتكم أيضا".