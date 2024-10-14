برلمانية: أين تحرك وزارة الثقافة لإيقاف حملات تشويه وتزييف تاريخ وحضارة مصر؟

تقدّمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة، ووزيري السياحة الآثار والثقافة، بشأن عدم التعاقد مع شركات إعلانية للترويج إلي الحضارة والتاريخ المصري بالرغم من وجود العديد من الشائعات التي تزيف الحقائق التاريخية، وذلك عملًا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه ظهر في الآونة الأخيرة عدة محاولات لتزييف وتشوية الحضارة المصرية، وبدأت عن طريق أتخاذ أساليب مختلفة تعتمد على الوسائل الحديثة والتكنولوجيا.

وأوضحت «العشري»، أن بعض الجهات بدأت في هدم الهوية المصرية، وتزوير الحقائق التاريخية الثابتة عن التاريخ المصري، وتزوير صريح لواحدة من أهم الثقافات في تاريخ البشرية.

وبناءً عليه، وجهت عضو مجلس النواب للوزراء، الأسئلة الأتية ومفاداها: برغم من متابعة الجميع تلك المحاولات لتشوية الحضارة المصرية، لماذا لا يوجد أي تحرك قوي من وزارة السياحة والأثار ووزارة الثقافة لإيقاف تلك الحملات التي تشوه وتزيف الحضارة المصرية والتاريخ المصري؟، ولماذا لا يتم التعاقد مع شركات دعائية تهدف إلي ترويج السياحة المصرية، وتهدف إلي إيضاح الحقائق، وإيقاف نزيف تزييف الحقائق لدولة يتحدث عنها التاريخ قبل أي شيء؟.