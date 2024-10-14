اكتشاف واحدة من أقدم الحفريات في العالم بالبرازيل

أعلن علماء في البرازيل اكتشاف واحدة من أقدم الحفريات في العالم، يعتقد أنها لزواحف يعود تاريخها إلى ما يقرب من 237 مليون عام، وهو ما قد يساعد في إزالة الغموض عن ظهور الديناصورات.

وقال العلماء في بيان، الإثنين، إن هذا الفصيل من الزواحف، والذي أطلق عليه اسم (غوندواناكس بارايسينسيس)، لديه أربع أرجل وفي حجم كلب صغير.

وأشاروا إلى أن طوله يصل إلى متر واحد تقريبا فيما يتراوح وزنه بين ثلاثة إلى ستة كيلوغرامات.



واكتُشفت الحفرية في طبقة صخرية يعود تاريخها إلى العصر الترياسي الذي يمتد بين 252 مليون و201 مليون سنة مضت، وهي الفترة نفسها التي ظهرت فيها الديناصورات وكذلك الثدييات والتماسيح والسلاحف والضفادع لأول مرة.



وفي عام 2014، عثر الطبيب بيدرو لوكاس بورسيلا أوريليو على الحفرية في إحدى بلدات ولاية ريو غراندي دو سول في أقصى جنوب البرازيل قبل أن يتبرع بها لجامعة محلية في عام 2021، لتبدأ بعدها جهود بحث استمرت ثلاث سنوات.

وقال أوريليو لرويترز: "أن تكون أول إنسان يلمس شيئا يعود إلى237 مليون سنة هو أمر غير عادي.. إنه شعور لا يوصف".



اكتشاف ديناصور عملاق

الجدير بالذكر أنه اكتشف علماء مؤخرا ديناصور عملاقا جديدا أيضا ويمتاز بأن له "أكبر قرون" على الإطلاق بين مخلوقات ما قبل التاريخ.

وتم اكتشاف حفريات الديناصور "لوكي سيراتوبس" Lokiceratops الذي يشبه في بنيته وحيد القرن، في ولاية مونتانا الأميركية.

ووفق العلماء فإن الديناصور، الذي جاب الأرض منذ ما يقرب من 78 مليون سنة، كان لديه ما لا يقل عن 20 قرنا في رأسه، ويبلغ طوله 22 قدما، ويبلغ وزن الديناصور حوالي خمسة أطنان ونصف، ويستخدم ما يشبه منقارا قويا في مقدمة فمه لرعي النباتات القصيرة.

واعتبر الباحث سيرتيتش، من معهد سميثسونيان للأبحاث الاستوائية وجامعة ولاية كولورادو أنه "من الممكن أن تكون هذه القرون قد استخدمت لتخويف المنافسين أو جذب الشركاء أو التعرف على أفراد من نفس النوع"، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وكان لدى الديناصور قرنان منحنيان يزيد طولهما عن 16 بوصة (40 سنتيمترا) فوق عينيه، وقرونا صغيرة على خديه، وشفرات وأشواك على طول درع رأسه الممتد.

ويعتبر "لوكي سيراتوبس" واحدا من أنواع عديدة من الديناصورات ذات القرون، التي تسمى Ceratopsians، والتي جابت غرب أميركا الشمالية خلال العصر الطباشيري ، حيث استمر من حوالي 145 إلى 66 مليون سنة مضت.