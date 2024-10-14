طلب إحاطة بشأن خطة تطوير وصيانة المدارس القديمة

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن

وأكدت عضو مجلس النواب، أن بعض المدارس تواجه أزمة عدم تطوير، موضحة: «لاحظنا أن بعض المدارس تعاني من سوء الحالة الإنشائية سواء في جدران المبنى أو داخل المبنى نفسه من محتويات».

وأشارت «مختار»، إلى أن تهيئة المدارس أمر هام من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، لأنها المكان الأهم الذي يتلقى في الطلاب العلم ولابد أن يكون مهيأ لذلك خاصةً أنهم يمضون أوقات طويلة داخل فصولهم.

وأكدت النائبة، أنه كلما بعدنا عن المدن إلى القرى تراجع مستوى التعليم، ومستوى الفصول في حالة أن المسئولون لا يرغبون فى تحمل مسئولية صيانة المدرسة ويتقاعسون عن تقديم طلبات لصيانتها وإبداء وعود متكررة دون تنفيذ.

وطالبت النائبة الحكومة بـ تطوير المدارس الخاصة القديمة مع إيضاح خطة تطوير لها مدرجة ضمن خطة الوزارة، متسائلة، في حالة وجود الخطة متى يتم تنفيذها ؟