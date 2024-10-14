فحص 78 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف عن الأنيميا وسوء التغذية ببني سويف

أعلنت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عن تنفيذ أعمال المبادرات الرئاسية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس حفاظا على صحتهم وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم.

جاء ذلك من خلال خطة الإدارة العامة لرعاية أطفال للسن المدرسي والمراهقين من أجل تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لطلبه السن المدرسى من خلال الرعاية الأساسية بمتابعة الدكتوره شيرين صلاح الدين مدير الرعايه الأساسية وتنسيق الدكتورة ايمان محمد احمد منسق مبادرة الانيميا والسن المدرسي .

حيث تم إجراء الفحص الطبي الشامل منذ بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025 لعدد 40 ألف و778 طالب وطالبة برياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي، بالإضافة إلى الصف الرابع الابتدائي.

كما تم فحص 78 ألفا و140 طالبا ضمن مبادرة الأنيميا والكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية ضمن الفئة المستهدفة المرحلة الابتدائية، حيث تهدف المبادرة إلى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم، وفي حالة اكتشاف إصابة أحد الطلاب بهذه الأمراض، يتم تحويل إلى المستشفى للعلاج.