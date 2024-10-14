حفل المؤلف العالمي هشام عصام مع عازف الفلامنكو الإسباني باكو سوتو.. غدًا

يشارك عازف العود والمؤلف الموسيقي الشهير هشام عصام، في إطار فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ32، غدًا الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري، على مسرح معهد الموسيقى العربية في تمام الثامنة والنصف مساء؛ حيث سيقدم بمصاحبة فرقته الموسيقية وعازف ومؤلف الفلامنكو على آلة الجيتار الإسباني الشهير باكو سوتو، حفلًا بعنوان “التأثيرات المتبادلة بين الموسيقي العربية وموسيقي الفلامنكو الإسبانية” .

ويقدم العازف هشام عصام، خلال الفصل الأول من الحفل، تقاسيم عود من تأليفه، وعزف حر عود مع جيتار بمصاحبة العازف الإسباني باكو سوتو، وتحميلة أندلسي، وبين الجبلين من تأليفه، وأخيرًا ميدلي فلامنكو. وفي الفصل الثاني يقدم عازف الفلامنكو Paco Soto معزوفتا Buleria، و Primavera En Zahoria ، ثم يقدم هشام عصام مقطوعة طير ووتر من تأليفه، و سماعي كرد من تأليف عبده داغر، وأخيرا ميدلي بليغ حمدي.

هشام عصام، عازف عود له مؤلفاته الخاصة التي قام بعزفها في مهرجانات واحتفاليات موسيقية عالمية ، وشارك بعديد من الحفلات الدولية وقام بالعزف مع العديد من الفرق الهامة بمصر وخارجها ، كما شارك بالعزف في الكثير من الأغاني المعاصرة مع أشهر المطربين وايضا في الموسيقى التصويرية بأهم الأعمال الدرامية الحديثة بالسينما والتليفزيون وصدر له ألبوم "طير ووتر" في إسبانيا لأهم مؤلفاته الموسيقية بمصاحبة أشهر العازفين الأوروبيين، ويعتمد أشهر المطربين في مصر والعالم العربي على عزفه للعود في أعمالهم الغنائية وخاصة محمد منير وعمرو دياب.

أما Paco soto، فهو واحد من أهم عازفين ومؤلفي الفلامنكو على آلة الجيتار في الوقت الحالي بإسبانيا ويشارك في الحفلات والتسجيلات الموسيقية مع كبار مطربين الفلامنكو، كما له مشاريعه الفنية ومؤلفاته الخاصة به.