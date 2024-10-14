الوزير لـ سائقي القطارات: حياة كل مواطن أمانة في أعناقنا

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل لقاء مع عدد كبير من سائقي القطارات بمحطة مصر برمسيس حيث أكد ضرورة الالتزام بضوابط التشغيل وإجراءات السلامة المنصوص عليها في لائحة السكك الحديدية وعدم تجاوز السرعات المقررة والالتزام بإشارات السيمافورات والتشغيل المستمر لجهاز ATC.

واستعرض الوزير إجراءات السلامة الواجب اتباعها في القطارات عند توقف القطار كما أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل علي أن كل من سيخطئ وكل من لم ينفذ التعليمات سيتم محاسبته فورا حيث ان حياه كل مواطن امانه في اعناقنا جميعاً مضيفاً انه لا تسامح مع اي مخطئ يتسبب في الإساءة لسمعة السكة الحديد ووزارة النقل ويتسبب في الاضرار بحياة المواطنين حيث سيتم بتره من منظومة السكك الحديدية مؤكدا على ايقاف كل من تسبب في حادث قطار المنيا عن العمل وتحويله إلى النيابة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وبحضور نواب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والطرق والكباري، والنقل البحري، ورؤساء المناطق المختلفة بهيئة السكك الحديدية، وذلك عقب حادث قطاري المنيا صباح أمس الأحد.