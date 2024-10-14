ads
الإثنين 14 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الوزير لـ سائقي القطارات: حياة كل مواطن أمانة في أعناقنا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل لقاء مع عدد كبير من سائقي القطارات بمحطة مصر برمسيس حيث أكد ضرورة الالتزام بضوابط التشغيل وإجراءات السلامة المنصوص عليها في لائحة السكك الحديدية وعدم تجاوز السرعات المقررة والالتزام بإشارات السيمافورات والتشغيل المستمر لجهاز ATC.

 واستعرض الوزير إجراءات السلامة الواجب اتباعها في القطارات عند توقف القطار  كما أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل علي أن كل من سيخطئ وكل من لم ينفذ التعليمات سيتم محاسبته فورا حيث ان حياه كل مواطن امانه في اعناقنا جميعاً مضيفاً انه لا تسامح مع اي مخطئ  يتسبب في الإساءة لسمعة السكة الحديد ووزارة النقل ويتسبب في الاضرار بحياة المواطنين حيث سيتم بتره من منظومة السكك الحديدية مؤكدا على ايقاف كل  من تسبب في حادث قطار المنيا عن  العمل وتحويله إلى النيابة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وبحضور نواب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والطرق والكباري، والنقل البحري، ورؤساء المناطق المختلفة بهيئة السكك الحديدية، وذلك عقب حادث قطاري المنيا صباح أمس الأحد.

كامل الوزير وزير الصناعة والنقل لائحة السكك الحديدية حادث قطار المنيا قطار المنيا من تسبب في حادث قطار المنيا حادث المنيا