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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدير أمن السويس ينتقل للمجمع الطبي للاطمئنان على مصابي حادث الجلالة

صورة الحادث
صورة الحادث
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انتقل اللواء حسام الدُح مساعد وزير الداخلية لأمن السويس إلى مجمع طبي السويس للاطمئنان على حالة مصابي حادث اتوبيس الجلالة وتفقد أقسام الطوارئ التي تستقبل المصابين في الحادث تباعا.

وحرص اللواء حسام الدح على طمأنه أهالي وزملاء الطلاب الذين توافدوا على المجمع الطبي للوقوف على حالة ذويهم.

وكان مرفق اسعاف السويس تلقى بلاغا من قائدي السيارات يفيد انقلاب أتوبيس، على طريق الجلالة – السخنة، اتجاه السويس، عند مفارق الطريق أمام محطة تموين السيارات.

ووجه الدكتور مينا فوزي، مدير مرفق الإسعاف، بتوجيه 25 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الرعاية الطبية الفورية.

وتبين أن الأتوبيس يحمل لوحات رقم "أ. ق.م" 2376 ، كان في طريق العودة إلى السويس، يستقله طلاب جامعة الجلالة وبسبب السرعة الزائدة انقلب الأتوبيس.

ووجه الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير فرع الرعاية الصحية في السويس، برفع درجة الاستعداد واستدعاء الأطقم الطبية لقسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي لاستقبال المصابين وتوجيههم للأقسام الداخلية والعناية بعد تشخيص حالتهم.

جامعة الجلالة مدير أمن السويس