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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

العثور على جثة مسن فى مصر القديمة

أرشيفية
أرشيفية
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عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، على جثة مسن فى مصر القديمة داخل مسكنه.

 

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بلاغا  بالعثور على جثة مسن يبلغ من العمر 69 عامًا، كان يقيم بمفرده.

وكشفت التحريات، أن وجدت الجثة مسجاة على مقعد في غرفة الصالة، في حالة تعفن، وعثر على متعلقاته الشخصية، وبدت الجثة خالية من أي إصابات ظاهرية و تبينت سلامة منافذ الشقة، مما يشير إلى عدم وجود تدخل خارجي في الحادث.

وبسؤال شقيق المتوفي، أقر بأنه كان يعاني من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر، ولم يشتبه في وفاته جنائياً، وتم نقل الجثة الى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم .

أجهزة الأمنية بالقاهرة العثور على جثة مسن امراض مزمنة قسم شرطة مصر القديمة