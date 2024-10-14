تجديد حبس سائق فى اتهامه بدهس طفل بالمعادى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، تجديد حبس متهم بدهس طفل مما تسبب في مصرعه، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة، واستكمال التحريات، والاستعلام عن المتهم من إحدى شركات النقل الذكي، وطلب صحيفة الجنائية له.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على السائق المتهم بدهس طفل في منطقة المعادي.

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا يفيد بوقع حادث دهس طفل، وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين وفاة طفل، وفر السائق هاربًا.

بإجراء التحريات، تبين أن سائق أوبر المتسبب في الحادث، وتم إلقاء القبض عليه، حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.