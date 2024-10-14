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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حادث قطار المنيا.. كامل الوزير: الضرب بيد من حديد على كل مخطئ

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل أهمية المرور على كافة المشروعات السكة الحديد بشكل دوري ومستمر وان يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه وفقا للكارت الوظيفي لكل وظيفة والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بسلامة التشغيل مؤكداً أنه لا تسامح مع أي تراخ أو عدم انضباط وسيتم الضرب بيد من حديد على كل متسبب ومخطئ. 

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وبحضور نواب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ،والطرق والكباري ، والنقل البحري،  ورؤساء المناطق المختلفة بهيئة السكك الحديدية، وذلك عقب حادث قطاري المنيا صباح أمس الأحد.

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