التحريات تكشف ملابسات إصابة طالب داخل مدرسة بعابدين

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في واقعة إصابة طالب داخل مدرسته بنطاق قسم شرطة عابدين، أن الطالب ارتطم سهواً بزجاج نافذة الفصل الدراسي داخل المدرسة.

ودلت التحريات على عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي مأمور قسم شرطة عابدين، إشارة من مستشفى أحمد ماهر باستقبالها طفل - بالغ من العمر 9 سنوات طالب بالصف الثالث الابتدائي، دائرة القسم ومقيم بدائرة القسم مـصاب بجرح قطعي بالرسغ الأيمـــن وقطع بالأوتار القابضة والعصب الأوســط.

بالانتقال وسؤال كل من والده موظف ومقيم بذات العنوان، والإخصائية الاجتماعية بالمدرسة ومقيمة دائرة القسم، قررت الأخيرة أنه حال تواجد المصاب بالفصل الدراسي الخاص به ارتطم سهوًا بزجاج النافذة مما أدى لسقوطه على ذراعه وحدوث إصابته المُنوه عنها، وأيد والده ما سبق، ولم يتهما أو يشتبها في الواقعة جنائيًا.