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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"حروق بالوجه".. إحالة متهم بسكب ماء النار على خطيب ابنة عمه للجنايات

أرشيفية
أرشيفية
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أحالت نيابة دار السلام الجزئية، شاب وعمه في اتهامهما بتشويه وجه آخر  بسكب ماء النار عليه، أثناء مشاجرة نشبت بينهم، لطلب المجني عليه العودة إلي خطيبته، الي محكمة الجنايات.

وطلبت النيابة قبل وقت سابق ، تقرير طبي  وافي عما لحق بالمجني عليه من إصابات، وتبين إصابته بتشوهات في الوجه جراء الحروق  التى لحقت به من إصابته  بمادة كاويه.

تلقى قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول سائق مصاب بجروح وحروق بالوجه.

وبالانتقال إلى مكان الواقعة، تبيّن إصابة شاب أثناء مشاجرة مع والد خطيبته السابقة وابن عمها في جلسة اتفاق على الرجوع لها بعد فسخ الخطبة.

وتبين من التحريات أن مشادة كلامية تطورت بين الطرفين الي مشاجرة، قام على إثرها ابن عم الفتاة بإلقاء مياه نار على المجني عليه، ما تسبب في إصابته، بحروق بالغه بالوجه والرقبة،  وألقي القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي قررت ما تقدم.

إحالة متهم إثناء مشاجرة القبض علي المتهمين بجروح وحروق دار السلام خطيبته السابقة