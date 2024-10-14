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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

لجنة الكهنة والرعاة تزور المكتبة البابوية المركزية بدير الأنبا بيشوي

لجنة-الكهنة والرعاة
لجنة-الكهنة والرعاة
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أعلن مجلس كنائس مصر، أن أعضاء لجنة الكهنة والرعاة قاموا بزيارة المكتبة البابوية المركزية في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك على هامش مؤتمرهم المنعقد بمركز لوجوس.

وأوضح أن هذه الزيارة جاءت بدعوة من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي أكد على أن المكتبة تمثل إحدى المشاريع الهامة التي تعكس اهتمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتعليم والبحث العلمي.

وأوضح أن الجولة بدأت بتعريف أعضاء اللجنة على أقسام المكتبة المتعددة وأهدافها الطموحة، مثل جمع التراث القبطي وترميمه، وتعزيز تبادل المعرفة بين الباحثين محليًا وعالميًا. كما تعرفوا على بعض المقتنيات الفريدة في القاعات المتحفية، مثل جزء من خشبة الصليب المقدس الذي أُهدي إلى الكنيسة القبطية عام 1975.

وأضاف أن اللجنة اطلعت على الأقسام المختلفة للمكتبة، بما في ذلك الكتاب المقدس، العلوم اللاهوتية، وتاريخ المسيحية، بالإضافة إلى قاعات متخصصة مثل قاعة المالتي ميديا وقلاية البابا شنودة التي تضم بعض مقتنياته الشخصية. كما أشاد الحاضرون بالتجهيزات المتطورة في المكتبة، مثل أجهزة المسح الضوئي ومعامل الترميم التي تسهم في تحويل المخطوطات إلى نسخ رقمية.

مجلس كنائس مصر لجنة الكهنة والرعاة المكتبة البابوية المركزية دير القديس الأنبا بيشوي لوجوس