كامل الوزير يوجه بالتفتيش الدوري على ورش السكة الحديد وصيانة القطارات

شدد الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل على رؤساء المناطق وقيادات هيئة السكة الحديد بالتفتيش الدوري على الورش وصيانة القطارات والجرارات والتفتيش على كل الأبراج والمشروعات والتأكيد على قائدي القطارات بعدم غلق جهاز ATC ومتابعة التزام السائقين بتشغيل الجهاز والمتابعة المستمرة لعمل قائدي القطارات ومدى التزامهم بالتعليمات التي تحقق السلامة والأمان لمسير القطارات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وبحضور نواب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والطرق والكباري، والنقل البحري، ورؤساء المناطق المختلفة بهيئة السكك الحديدية.