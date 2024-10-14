مشاورات أمنية بتل أبيب لتحديد شكل الرد الإسرائيلي على إيران

أكدت دانا أبو شمسية، مراسل «القاهرة الإخبارية»، أنه فيما يتعلق بالتصعيد الحالي من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، جاء التعقيب والرد الأول من رأس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والذي يؤكد على أنه سيواصلون ضرب حزب الله دون رحمة والقصف الإسرائيلي سيمتد حتى إسرائيل.

وشددت «أبوشمسية»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن تصريحات الحاد من نتنياهو جاء بسبب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية بأن تقليص الغارات والضربات الإسرائيلية على العاصمة بيروت ذاتها جاء بعد طلب وضغط من الإدارة الأمريكية، إلا أنه كان هناك نفي من قبل وسائل إعلام مقربة من نتنياهو لهذا الخبر، مضيفة: «الآن في هذا التصريح الصحفي لنتنياهو وكأنه يفند ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هناك الزامات تفرض من قبل الإدارة الامريكية على إسرائيل لتقليص حجم الضربات تجاه لبنان وخاصة الموجهة نحو العاصمة اللبنانية بيروت».

وأوضحت أن نتنياهو يستبق المشاورات الأمنية التي من المزمع عقدها في تمام الساعة الثامنة ونصف في تل أبيب لمباحثة تداعيات التصعيد عند جنوب لبنان، وكذلك سيتم خلال هذه المشاورات تحديد الشكل الإسرائيلي وشكل الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني.

ونوهت بأنه بسبب التصعيد من قبل حزب الله بإطلاق رشقات صاروخية على مناطق إسرائيلية دوت صفارات الإنذار في أكثر من 194 موقع ما أدى لدفع ما يزيد عن مليوني مستوطن والدخول والهروب إلى الملاجئ، مؤكدة أن جيش الاحتلال في بيانه ذكر أنه تم رصد إطلاق 3 صواريخ باليستية أرض أرض من لبنان، وما سمع هو دوي انفجارات للصواريخ الاعتراضية.

وتابعت: «ما يتحدث الآن هو تعامل شرطة الاحتلال والخبراء مع المتفجرات للتأكد من عدم وجود أي مقذوفات قد تولد انفجارات»، مشددة على أن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تؤكد وجود إصابة واحدة جراء تدافع المستوطنين أثناء الهروب للدخول إلى الملاجئ.