أبو الغيط يحذر من احتمالية نشوب حرب نووية في هذه الحالة.. فيديو

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن روسيا هددت بالنووي إذا تم تضرب عمق البلاد، كما أن العقيدة الروسية تؤمن بأنه لا ضربة نووية إلا في حالة وجود تهديد نووي.

وتابع خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن العقيدة الروسية تغيرت إلى استخدام النووي إذا شعرت بتهديد لها ، ولا أريد أن أقول من المسئول عما يحدث في أوكرانيا سواء روسيا أو حلف شمال الأطلسي.

وأوضح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن حلف شمال الأطلسي يريد التخلص من روسيا ليتفرغ لمواجهة الصين، مشيرًا إلى أنه في 1914 القيصر الروسي كان موجود علي يخت في بحر البلطيق تلقي خطاب من النمسا بشأن ما ستفرضه على صربيا لتأخذ موافقته.

ونوه أحمد أبو الغيط إلى أن الصين تتوسع عسكريا وتنشأ العديد من الجزر، كما أن توسع الصين يمثل خطر كبير على العالم الغربي، بالإضافة إلى أن الصين دولة نووية قوية.

وأشار أحمد أبو الغيط إلى أن الصين لديها برنامج حتى عام 2030 للوصول بإمكانياتها النووية إلى 1500 رأس نووي، كما أن الصين تضع نفسها في المعادلة الثلاثية مع أمريكا وروسيا.

وأكمل: الصين وروسيا يمثلان خطرا كبيرا علي أمريكا والدول الأوروبي، رغم حجم التبادل التجاري الكبير بين أمريكا والصين الذي يصل إلى 700 مليار دولار سنويا.