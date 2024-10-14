أبو الغيط يحذر من خطورة تكرار تداعيات الحرب العالمية الثانية.. فيديو

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه منذ عام تحدث عن مرور العالم بأصعب وأخطر اللحظات في ظل الحرب الروسية – الأوكرانية.

وتابع خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحرب العالمية الأولى كانت لها مقدمات وانتهت في 1918، ومنذ عام 2018 صدرت العديد من الكتب والدراسات والمقالات على 100 عام عن الحرب العالمية الأولى.

وأوضح أبو الغيط، أن المتابع لما كتب عن الحرب العالمية الأولى سيستنتج أن 50 مليون فقدوا حياتهم، كما أن الحرب العالمية الأولي استمرت 10 سنوات مع الحرب الروسية - اليابانية فى 1904 والصدامات بين فرنسا وألمانيا القيصرية.

وتابع أحمد أبو الغيط، أن الحرب العالمية الثانية بدأت بصدام بين اليابان والصين وصولا لهتلر والأزمات الضاغطة على قلب أوروبا ، بالإضافة إلى العدوانية الألمانية التي كانت مقدمة للحرب العالمية الثانية لرغبتهم في السيطرة على أراضي دول أخرى.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن هناك نحو 100 مليون إنسان فقدوا حياتهم في الحرب العالمية الثانية ، حيث تم استخدام القنبلة النووية من قبل أمريكا ضد اليابان تبعها سلام لفترة طويلة.

ونوه أحمد أبو الغيط إلى أن روسيا دولة نووية وتستشعر تهديد العالم الغربى لمصالحها فى الفضاء الروسي، كما أن الغرب دعم أوكرانيا وزودوها بالسلاح ومكنها من السيطرة على مدينة كورسك داخل الأراضي الروسية.