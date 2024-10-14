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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

إعصار كاسندرا يهدد موسكو بالأمطار والرياح الشديدة

إعصار
إعصار
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يتجه إعصار "كاساندرا"  إلي موسكو مصحوبا بالأمطار والثلوج والرياح الشديدة.

وقال خبير الأرصاد الجوية يفجيني تيشكوفيتس إن غرب وسط روسيا قد شهد هطولات مطرية تزيد عن ثلث الهطولات الشهرية.

أما درجة الحرارة فستنخفض إلى 2–4 درجات مئوية فوق الصفر في موسكو وصولا إلى 0 درجة مئوية في منطقة موسكو.

وأضاف تيشكوفيتس: "خلال النهار ستنتقل منطقة هطول الأمطار الأكثر كثافة إلى منطقة موسكو، حيث تصل الأمطار في بعض الأماكن إلى 7-12 ملم، مع العلم أن معدلات شهر أكتوبر تتراوح بين 56-70 ملم".

وسبق لوزارة الطوارئ الروسية أن نشرت تحذيرا طارئا من اشتداد سرعة هبوب الرياح إلى 15 مترا في الثانية، لذا ينبغي توخي الحذر.

الثلوج والرياح درجة الحرارة وزارة الطوارئ الروسية إعصار كاسندرا يهدد موسكو