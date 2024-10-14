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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

علي معلول يبدأ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي

علي معلول لاعب الأهلي
علي معلول لاعب الأهلي
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بدأ التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج التأهيلي المحدد له من أجل العودة للتدريبات الجماعية.

ويغيب علي معلول عن الأهلي بعد خضوعه لعملية جراحية في وتر أكيلس بعد الاصابة في دوري ابطال افريقيا للموسم الماضي. 

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق إن معلول يبدأ من اليوم الإثنين المرحلة الأخيرة من التأهيل وفق البرنامج المحدد له. 

وأوضح جاب الله أن معلول يقوم بتنفيذ تدريبات الجري وتدريبات أخرى سوف يتدرج في تنفيذها بشكل مختلف خلال الأيام القادمة، بالتنسيق مع الدكتور محمد النجار إخصائي التأهيل. 

وأضاف طبيب الفريق أن الحالة البدنية والطبية لمعلول مستقرة، وهناك تطور يتماشى مع البرنامج التأهيلي المحدد له.

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