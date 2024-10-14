اشتباكات ضارية في عدة محاور بين حزب الله وقوات الاحتلال

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من جنوب لبنان، إنه تزامنا مع تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت هناك توسعات كبيرة في المواجهات البرية على الحدود الجنوبية اللبنانية حيث وسع جيش الاحتلال العمليات بشكل غير مسبوق على الأراض اللبنانية.

وأضاف «سنجاب»، خلال مراسلته للقناة أن هناك اشتباكات ضارية في أكثر من محور في محاور التقدم التي يحاول جيش الاحتلال الاسرائيلي الدخول منها برا إلى البلدات اللبنانية، متابعا: يشهد القطاع الأوسط سلسلة من المعارك التي تدور في عيتا الشعب وعدد من المناطق الأخرى في القطاع الأوسط.

وواصل: «وردنا خبر عاجل باستهداف حزب الله لـ3 دبابات من طراز ميركافا كانت تحاول تقديم الدعم لقوات المشاة الإسرائيلية، وقد اشتعلت النيران في الدبابات الثلاث، ما أدى إلى مقتل وإصابة طاقم الدبابات الثلاث».

ولفت إلى أن حزب الله اللبناني استهداف قوى عسكرية إسرائيلية كانت تحاول التسلل إلى الأراضي اللبنانية في جنوب مارون الراس في القطاع الأوسط للجنوب، مشيرا إلى أن القطاع الشرقي يشهد اشتباكات كما أن جيش الاحتلال يحاول استحداث محور جديد وهو محور العديسة، منوها بأن المدفعية الإسرائيلية تحاول التقدم برا في هذه المناطق.