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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

صفارات الإنذار تدوي في 180 موقعا إسرائيليا

مراسلة القاهرة الإخبارية:
مراسلة "القاهرة الإخبارية": أكثر من مليوني إسرائيلي هرعوا
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أكدت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من القدس المحتلة، أن صفارات الإنذار دوت في 180 مواقع إسرائيلي.

وأضافت "أبو شمسية"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ما يزيد عن مليوني إسرائيلي هرعوا إلى الملاجئ جراء صفارات الإنذار التي دوت وسط فلسطين المحتلة بتل أبيب وضواحيها والمناطق المحيطة فيها".

وواصلت: "صفارات الإنذار دوّت أكثر من مرة في بعض المناطق، والقناة الثانية عشرة الإسرائيلية قالت إن الرصد الأولي الإسرائيلي ذكر أن هناك صاروخ أرض- أرض أي باليستي أطلق من شمال لبنان نحو المركز أي وسط البلاد، وتحديدا تل أبيب، أما القناة الرابعة عشرة الإسرائيلي تتحدث أنه يبدو وفق التحقيقات الأولية الحديث عن 3 صواريخ باليستية انطلقت من لبنان إلى إسرائيل ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار".

القاهرة الاخبارية صفارات الإنذار الملاجئ