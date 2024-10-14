صفارات الإنذار تدوي في 180 موقعا إسرائيليا

أكدت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من القدس المحتلة، أن صفارات الإنذار دوت في 180 مواقع إسرائيلي.

وأضافت "أبو شمسية"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ما يزيد عن مليوني إسرائيلي هرعوا إلى الملاجئ جراء صفارات الإنذار التي دوت وسط فلسطين المحتلة بتل أبيب وضواحيها والمناطق المحيطة فيها".

وواصلت: "صفارات الإنذار دوّت أكثر من مرة في بعض المناطق، والقناة الثانية عشرة الإسرائيلية قالت إن الرصد الأولي الإسرائيلي ذكر أن هناك صاروخ أرض- أرض أي باليستي أطلق من شمال لبنان نحو المركز أي وسط البلاد، وتحديدا تل أبيب، أما القناة الرابعة عشرة الإسرائيلي تتحدث أنه يبدو وفق التحقيقات الأولية الحديث عن 3 صواريخ باليستية انطلقت من لبنان إلى إسرائيل ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار".