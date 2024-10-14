التحريات تنفي وجود شبهة جنائية بنشوب حريق في «سيارة» بالزيتون

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن عدم وجود شبهة جنائية في واقعة نشوب حريق بسيارة ملاكي بنطاق قسم شرطة الزيتون، وأن ماسا كهربائيا بأسلاك البطارية سبب نشوب الحريق.

وكشفت التحريات أن البداية كانت عندما تبلغ لشرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بنشوب حريق بسيارة دائرة قسم شرطة الزيتون .

انتقلت علي الفور قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة ، وتمكنت من السيطرة علي الحريق وإخماده.

بالفحص تم التقابل مع مالك مكتبة بمحل البلاغ ومقيم بدائرة القسم قرر بأنه حال تواجده بمحل عملة فوجئ بتصاعد أدخنه من مقدمة السيارة حال توقفها في حالة سكون، نتج عن ذلك احتراق بعض من الأجزاء الداخلية بمقدمتها " دون إصابات " ، ورجح نشوبه نتيجة ماس كهربائي بالبطارية

وفي وقت لاحق حضرت من تلقاء نفسها مالكة السيارة ، طبيبة بشرية ومقيمة محافظة القليوبية أيدت ما سبق وقررت بأنها قامت أمس بعمل بعض الاصلاحات بأسلاك بالبطارية